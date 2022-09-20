金管局：第四季開展數碼港元準備工作 將採取三軌道方式

金管局周二（20日）發表政策立場文件，闡述金管局對零售層面央行數碼貨幣（即「數碼港元」或eHKD）的政策立場及未來發展路向。

（Oscar攝）



「數碼港元」獲支持 但要探討私隱保障等問題



金管局已從技術及政策層面審視在香港發行「數碼港元」的可行性，並分別就高層次技術設計及主要政策與設計事項進行了兩輪市場諮詢。金管局在市場諮詢中合共收到75份回應。整體而言，回應者支持「數碼港元」項目，並認為「數碼港元」具備潛力，能夠令支付更具成效，同時可推動數碼經濟發展。回應者亦指出，需要更深人探討私隱保障、法律考慮因素、應用場景等事項。



使其成為法定貨幣 容許在港發行



金管局表示，根據這次研究所得及收到的意見，金管局將會展開工作，為將來可能推出「數碼港元」作出準備，並將採取三軌道方式：第一軌道旨在為日後推出「數碼港元」奠定技術及法律基礎。具體而言，金管局將會制定計劃，開發「數碼港元」兩層式結構中的批發層面。此外，金管局將會檢視不同範疇，為修例作好準備，以將法律基礎賦予數碼形式的貨幣，令其成為法定貨幣，容許在香港發行。第一軌道將於今年第四季開始。



金管局指，第二軌道將會與第一軌道並行。金管局會在第二軌道深入研究用例，以及有關「數碼港元」的應用、執行及設計事項。金管局亦會與不同持份者緊密合作，進行連串試驗以獲取實際經驗。



金管局提及，第三軌道關乎正式推出「數碼港元」，主要為歸納第一及第二軌道的階段性成果，從而作出更全面的部署，並訂下推出「數碼港元」的時間表。進展將視乎第一及第二軌道工作的實際進度，以及本地及國際市場的相關發展步伐。



金管局樂見正面回應



金管局總裁余偉文表示，兩輪市場諮詢的結果顯示，「數碼港元」項目獲得廣泛支持，樂見如此正面的回應，亦同意回應者所指，需更深入、具體地探討私隱保障等事項和發展應用場景。作為香港的中央銀行機構，金管局會竭力為發展央行數碼貨幣作好準備，亦會提供合適的土壤使創新意念萌芽及成長，確保香港能繼續在環球金融領域擔當領導角色。

金管局：無計劃取消紙幣 未來不排除擴大數碼港元試用場景規模

金管局副總裁李達志（Oscar攝）



金管局副總裁李達志表示，無計劃取消紙幣，推出電子支付方式是讓市民多一個選擇，數碼港元的發出基礎為由金管局發行，不同銀行將會扮演不同角色，強調數碼港元與本港紙幣發行並沒有相互影響。



他預期，因應數碼港元與紙幣性質的不同，料數碼港元的發鈔行數量，需視乎運作上取捨以及銀行取向等，又指在試用場景中，將會就不同的試驗與不同類型的公司合作，如銀行或支付公司等，料初期不會開放予全港市民報名試用，但未來隨著相關規模擴大，不排除上述舉措的可能性。



他表示，數碼港元第一軌道預計在今年第四季推出，目的為日後推出「數碼港元」奠定技術及法律基礎，亦將檢視不同範疇，為修例作準備。金管局助理總裁（金融基建）鮑克運指出，修例工作包括如何把法定貨幣地位賦予給數碼港元，未來半年至一年將會檢視那一種方式可取，又指視乎當中的複雜程度，修例過程或需時數年。

撰文：經濟通採訪組

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