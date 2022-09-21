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【虛幣世界】議息前加密貨幣回落，比特幣失守19000美元關

21/09/2022

　　聯儲局正處於議息之際，市場預計加息四分三厘機會頗大，隔晚美股下挫，道指跌逾三百點，而加密貨幣同樣普遍回落，比特幣失守19000美元水平，以太幣則跌穿1400美元，Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，隨著利率繼續飆升，風險厭惡情緒肆虐，比特幣走低，他認為持續加息，有助於推動拋售比特幣並測試低位，目前對加密貨幣的悲觀情緒幾乎已經達到頂峰，但這是在長期資金重新湧入之前所必需的。


　　另外，早前在眾議院金融服務委員會的聽證會上，研究人員和區塊鏈分析公司高管在內的一個專家小組表示，美國需要在監管穩定幣或發行自己的央行數字貨幣方面取得進展，才能保持美元的主導地位、保證對他國的製裁有效。


　　美國財政部上週在一份報告中重申，美國需要為民間發行的穩定幣建立護欄，以保護金融系統和消費者，並呼籲進一步研究數字美元或央行數字貨幣，以備國家利益需要。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報18920.27元(美元．下同)，升0.24%(24小時比較．下同)；以太幣現報1329.37元，升0.49%；艾達幣報0.4535元，升2.53%；瑞波幣報0.4098元，跌0.99%。
　
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