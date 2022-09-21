  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍料騰訊減持旗下股份僅時間問題　暫不急於買入科技股

21/09/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　市場觀望美國聯儲局議息結果，美國兩年期、十年期債息分別再創15年及近11年高位。科技股並非加息受惠股，惟上日可跟隨大市向上。加息陰霾下，科技股只宜短炒？騰訊(00700)第三度傳出減持旗下公司，集團澄清現時並無減持計劃及時間表。屢次傳出減磅，對集團發展前景有何啟示？呷哺呷哺(00520)首次跨賽道涉足燒烤業務，首間「趁燒」將於本周六於上海開業，估計人均消費為集團最高，集團估值有望出現重估？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

167.300

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

83.450

異動股

01138

中遠海能

7.960

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 167.700
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.600
  • 01138 中遠海能
  • 7.910
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.650
  • 01797 新東方在綫
  • 26.850
股份推介
  • 00398 東方表行集團
  • 4.480
  • 目標︰$5.20
  • 00778 置富產業信託
  • 6.220
  • 目標︰$7.00
  • 00941 中國移動
  • 51.000
  • 目標︰$55.50
  • 00293 國泰航空
  • 8.820
  • 目標︰$9.50
  • 00753 中國國航
  • 6.190
  • 目標︰$7.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.600
  • 00700 騰訊控股
  • 290.000
  • 00388 香港交易所
  • 290.400
  • 00001 長和
  • 48.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 167.700
報章貼士
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 64.850
  • 目標︰$71.00
  • 01415 高偉電子
  • 16.180
  • 目標︰$18.00
  • 00371 北控水務集團
  • 1.880
  • 目標︰$2.14
熱炒概念股
即時重點新聞

21/09/2022 09:50  《異動股》美議息結果前港股捱沽，美團阿里挫3%，騰訊近4年低

21/09/2022 09:30  《異動股》騰訊音樂首掛開報18元，與上日ADS收市價接近持平

21/09/2022 09:25  《異動股》聯通低開近1%，美洲公司被美國列「安全風險清單」

21/09/2022 09:21  【俄烏開戰】烏克蘭四個地區將舉行入俄公投，北約斥不合法

21/09/2022 09:03  【大國博弈】中聯通美洲公司等電信商被列FCC「安全風險清單」

21/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５５億元，買騰訊沽新東方在綫

21/09/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】高盛首予藍月亮「中性」評級，野村升九毛九目標價

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍料騰訊減持旗下股份僅時間問題　暫不急於買入科技股
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】議息前加密貨幣回落，比特幣失守19000美元關
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：第四季開展數碼港元準備工作　將採取三軌道方式
品味生活
生活
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【今日知昔】中環天星碼頭 細數四代變遷 「禾桿草」風、維多利亞風到現代主義和復古風│集體回憶
人氣文章

玩樂 What’s On

迪士尼D23粉絲大會｜點只真人版《小美人魚》上映！搶先揭曉迪士尼／Pixar／Marvel等18套電影、22部Disney+影集！邊套最令人期待？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

人仔破7又如何？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀新派居酒屋高性價比套餐！多重鮮味魚子醬帆立貝金鯧魚芒果塔、900度燒伊勢海老配蟹膏醬、甘香九條葱和牛薄燒
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

感覺不似預期，卻怕丟臉不敢叫停？中秋另類情緣：二十一世紀的燈籠玩法！
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

「一潭死水」中的一點兒希望：藝術收藏不一定要「高大上」，「小而精」也讓人神往
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新疫情｜確診數字持續下跌！新增5,459宗本地個案！2歲男童情況危殆，疑患急性壞死性腦病！ 10
人氣文章
無五辛素菜！香噴噴「沙茶金菇粉絲素燉牛肉」，粉絲索盡惹味醬汁，正！
人氣文章
疫下缺訓練或令認知障礙長者病情惡化！女青推「五感寶盒」認知遊戲，助延緩腦退化
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/09/2022 10:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/09/2022 10:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/09/2022 10:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/09/2022 10:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning21/09/2022
熊麗萍料騰訊減持旗下股份僅時間問題　暫不急於買入科技股
人氣文章財經熱話21/09/2022
【虛幣世界】議息前加密貨幣回落，比特幣失守19000美元關
人氣文章財經熱話20/09/2022
金管局：第四季開展數碼港元準備工作　將採取三軌道方式
人氣文章中國故事20/09/2022
《神州經脈》LPR如預期持穩　滬指止步四連跌　成交創近兩年低
人氣文章財經熱話20/09/2022
英美即將猛加息港銀勢加P　部署買入銀行股
人氣文章財經熱話20/09/2022
【鎊匯弱勢】英鎊兌美元1.14不容有失？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金