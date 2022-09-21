《午市前瞻》專家料恒指萬八以下有支持 同你講中遠海能點部署

恒生指數半日收報18496，跌284點或1.51%，主板成交389.79億元。恒生中國企業指數報6285，跌120點或1.88%。恒生科技指數報3758，跌95點或2.48%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報289.2元，跌4.2元或1.43%，成交17.1億元;阿里巴巴-SW收報83.1元，跌3.1元或3.6%，成交14.91億元;美團收報168.1元，跌4.5元或2.61%，成交14.59億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(中遠海能網頁截圖)

溫鋼城：宜關注鮑威爾言論



恒指今日低開142點，報18638，臨近早市尾段跌幅曾擴大至逾300點，逐步跌近3月15日低位18235。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，近期港股在升市的成交額較跌市時小，反映投資者對大市看法相當保守，聯儲局又正在議息，投資者宜關注鮑威爾的言論及經濟預測，若果他維持之前Jackson Hole全球央行年會中較鷹派的言論，經濟預測又較保守，可能會對市場帶來振盪。溫鋼城預期，恒指下一個支持位在17800至18000，但反彈空間不會太大，阻力位估計在19000。



中遠海能可分兩注吸納



波羅的海乾散貨指數(BDI)再現強勁反彈，昨天曾升逾11%。有分析預期，各國控制通脹、發展經濟及促進經貿活動，散裝航運第四季營運表現比第三季好。航運股全線上揚，東方海外(00316)曾升逾4%；中遠海控(01919)曾升逾2%，中遠海能(01138)更曾升近10%。



溫鋼城認為，BDI此前上升是因為疫情初期大爆發，很多碼頭工人都放「疫情假」，令航運業人手不足，航運股藉此拉升。然而，隨住疫情逐步回穩，航運業的勞工供應同樣回穩，近日BDI抽升只屬反彈，並不代表航運業有轉勢跡象。他續指，東方海外、中遠海控等航運股在上半年已累積不少升幅，估值亦變得過高，而航運業運作回復正常，未來航運價格未必可維持上升勢頭，相信東方海外及中遠海控的股價仍要時間調整。



另外，溫鋼城提到，中遠海能近日不斷上升，可能因為即將步入冬天，各地對能源的需求較大，而全球目前很少地方能製造運送天然氣的船隻，從事原油、液化天然氣及化學品運輸的中遠海能變得更有優勢。他又指，市場預期中遠海能盈利明年會翻倍，疊加能源需求增加的利好因素，是較值得留意的航運股。



部署方面，他指中遠海能由2月開始反覆上升，近日更一度升破8元，現價買入值博率不高。他建議投資者可分別於6元及7.3元吸納，目標為9元，止蝕位則為5.3元。

波羅的海乾散貨指數隔晚升逾11%，中能海能股價今早最多升近10%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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