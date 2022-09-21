《神州經脈》中聯通等被美列黑名單 滬指曾失三千一 人幣續探底

美國聯儲局稍後公布議息結果，市場預期加息幅度至少為0.75厘，亞太區股市下滑。加上離、在岸人民幣午後均刷新逾26個月新低，周二（20日）反彈的滬深股市再遇沽壓，滬綜指低開0.2%後愈跌愈深，一度低見3091.3點，為5月26日以來新低；收市仍跌0.17%，報3117.18點，三千一失而復得。深成指跌0.37%；創業板指數挫1.49%。

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市場擔憂情緒蔓延，個股漲多跌少，天然氣、石油等能源股大漲，醫藥板塊領跌。兩市近2900股飄紅，周三（21日）成交6359億元（人民幣．下同），按日減2.3%，為2020年10月27日以來近兩年最低；外資從陸股通淨流出逾30億元人民幣。



各大機構開啟新一輪調降中國經濟增長預測的行動。亞洲開發銀行（ADB）周三調降2022年和2023年亞洲發展中經濟體的增長率預估，因央行加大收緊貨幣政策、烏克蘭戰爭的影響和中國防疫封控等風險不斷增加。該行降2022年中國經濟增長率預測至3.3%，4月預測為5%。匯豐亦將中國2022年GDP增長預測從4.1%下調至3.5%，及料第四季有或再次降準25基點。法國外貿銀行認為，清零政策及房地產泡沫爆破的後果將繼續對經濟帶來負面影響，中國的增長前景將令人失望，在2023年及之後的增速可能不會高於3%。



今日新聞精選



1. 美國監管機構聯邦通信委員會（FCC）20日將中資電信企業中國聯通(00762)(滬:600050)美洲公司、太平洋網絡(00543)及旗下全資子公司ComNet，列入對美國國家安全構成威脅的實體清單。委員會表示，這些公司受到中國政府的利用、影響及控制，具有相關的國家安全風險，擔憂有關公司沒有能力應對中方的通信攔截要求。美方今年早些時候以國家安全為由，撤銷了這些公司在美國的營運牌照。委員會去年3月將華為、中興通訊(00981)(滬:688981)、海能達(深:002583)、海康威視(深:002415)、大華科技(深:002236)列入涵蓋清單，意味著FCC每年83億美元的通用服務基金將不再用於購買或維護這些公司的產品。值得留意的是，加上之前已被FCC「點名」的中國電信(00728)(滬:601728)及中國移動(00941)(滬:600941)，中國三大電信運營商全部上榜。在北京，外交部發言人汪文斌周三回應表示，美方此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序，嚴重損害中國企業利益，我們對此堅決反對。中方敦促美方立即糾正錯誤，停止無理遏制打壓中國企業，我們將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。



2. 美國聯儲局即將於當地時間周三（本港時間周四（22日）凌晨）公布利率決策，投資者料會迎來至少75個基點的加幅，美元再現強勁升勢，美匯指數周二於紐約尾盤再上110.19，漲0.41%，接近20年高位。人民幣中間價四連貶，續刷逾25個月新低；即期匯率（CNY）周三早上低開147點子，午後跌勢加劇，全日瀉404點，收報7.0535，創2020年7月3日以來逾26個月新低。離岸價更擊穿7.06關。交易員稱，最近美債收益率進一步走高反映預期通脹或持續更久，美聯儲立場有更鷹派可能，人民幣繼續承壓。瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，在人民幣跌破7元心理關口後，迄今為止人民幣沒有出現單邊貶值。數據改善給人民銀行贏得評估經濟形勢的時間，並在10月中旬中共二十大會議前夕優先維穩人民幣匯率。中信建投證券最新報告認為，隨著出口拉動邊際減弱及美元強勢，人民幣仍有貶值壓力，但進一步突破此前7.20壓力位置的可能性相對較小。



3. 美國和加拿大的軍艦周二駛過台灣海峽，這是自美國總統拜登表示如果台灣受到襲擊美國將保衛台灣以來首次。五角大樓發言人、空軍准將萊德（Ryder）指，美國海軍導彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大皇家海軍護衛艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）於當日例行通過了台灣海峽，依據國際法，公海航行和飛越自由適用於這一水域。解放軍東部戰區新聞發言人施毅回應表示，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。拜登近日再次提到若解放軍犯台，美軍將防衛台灣，說法比過去表述更明確。白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）周一（19日）表示，拜登的意思很清楚，美國主要目標是維持台海和平穩定，確保維持現狀。坎貝爾強調，若把白宮的回應稱作「收回總統言論」是不恰當，又稱拜登的言論「不言自明」（speak for themselves）。此外，國台辦發言人馬曉光周三表示，兩岸統一後，台灣可以實行不同於祖國大陸的社會制度，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況。



4. 人行貨幣政策司撰文稱，目前中國定期存款利率約為1%至2%，貸款利率約為4%至5%，真實利率略低於潛在實際經濟增速，處於較為合理水平，是留有空間的最優策略。當前中國的經濟增長、物價水平、就業狀況、國際收支平衡等貨幣政策調控目標均運行在合理區間，從實際效果上也充分驗證了中國當前的利率水平總體上處於合理區間。下一步，人行將繼續深入推進利率市場化改革，持續釋放LPR改革效能，加強存款利率監管，充分發揮存款利率市場化調整機制重要作用，推動提升利率市場化程度，健全市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，發揮好利率槓桿的調節作用，促進金融資源優化配置，為經濟高質量發展營造良好環境。文章稱指出，LPR改革以來，企業貸款利率從2019年7月的5.32%降至2022年8月的4.05%，創有統計以來最低水平。



5. 據天津市住房公積金管理中心官網消息，該中心向社會發布了《關於調整租房提取住房公積金和個人住房公積金貸款有關政策的通知（徵求意見稿）》提出，對於申請個人住房公積金貸款購買家庭首套住房的，貸款最高限額以天津市統一貸款限額為基礎上浮20%。除了支持剛需購房需求，《徵求意見稿》也明確，對於天津市繳存職工申請個人住房公積金貸款購買家庭第二套住房的，應支付不低於住房交易價格40%的首付款。浙江省臨海市發布《臨海市人民政府辦公室關於促進房地產市場平穩健康發展的若干意見（試行）》，涉及購房補貼、估計貸款額度等12條措施。值得關注的是，繼調整二手房限售、優化「認房認貸」政策後，近期長三角多個城市又推出二手房「帶押過戶」政策，以簡化交易流程進一步激活市場。據《21世紀經濟報道》指，人民銀行廣州分行也已跟進，日前向轄內銀行機構下發通知，提出要充分認識推廣「帶押過戶」的意義，推廣「帶押過戶」需兼顧便利性與資金安全，同時鼓勵結合實際探索「帶押過戶」模式。



6. 俄羅斯總統普京發表全國電視講話，為俄烏戰爭開打以來首次，他宣布在俄境內進行部分軍事動員；普京還警告，一旦俄羅斯領土完整受到威脅，將動用核武在內的一切手段維護主權。在北京，外交部發言人汪文斌周三回應稱，呼籲各方通過對話協商解決各方安全關切。此外，中國歐盟商會（European Chamber）伍德克（Joerg Wuttke）在最新《歐盟企業在中國建議書》致辭指，歐洲企業對中國逐漸失去信心，中國作為投資目的地的地位正在削弱，中國防疫政策缺乏靈活性和執行狀況不一是關鍵因素。伍德克稱，中國遲遲不開國門，錯過向海外投資者展現市場潛在的契機，令有意將既有投資或計劃投資轉至其他市場的歐洲企業數目，創下紀錄新高。汪文斌對此回應表示，當前中國正在積極構建新發展格局，中國推動建設更高水平開放型經濟新體制，將為包括歐洲國家在內的各國企業帶來更廣闊的發展機遇，為中歐經貿合作開辟新的空間。



7. 據中國稀土集團官微消息，9月21日，中國稀土集團與江銅集團戰略合作簽約暨中國稀土集團資源科技股份有限公司揭牌儀式在北京、南昌、贛州三地舉行。中國稀土集團黨委書記、董事長敖宏表示，將與江銅集團高效高速高質完成雙方稀土資源整合，共建資源整合的新樣板，打造央地合作的新典範。五礦稀土(深:000831)發表公告稱，公司擬將名稱由原「五礦稀土股份有限公司」變更為「中國稀土集團資源科技股份有限公司」，證券簡稱由「五礦稀土」變更為「中國稀土」。中國稀土集團去年12月成立，由中國鋁業集團、中國五礦集團、贛州稀土集團等共同組建而成，屬於國務院國資委直接管轄的中央企業。



8. 官媒《中國證券報》引述券商人士報道，中國證券業協會日前對2021年證券公司發布證券研究報告業務經營情況摸底調研。報道指，摸底內容主要包括券商研究部門設置和人員組成、證券分析師人員構成情況、研究銷售部門設置和人員組成、公司是否設立首席經濟學家、公司境外研究部門設置情況、覆蓋的機構客戶數、服務的機構客戶佣金收入、發布的研報和覆蓋的上市公司數量、外請專家服務情況等，券商須在9月29日前將相關數據報送。早前國辦發布《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見》提到券商基金降費問題，提出要規範金融服務收費，鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費。消息一度引發市場恐慌。不過隨後有券商解釋稱，《意見》是國辦為優化營商環境所做的舉措，不是專門針對金融行業。預測降費的主要對象是制度性（牌照性）帶來的高收費，基於市場原則的合理收費預計不會受到嚴格的管制。

撰文：經濟通中國組

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