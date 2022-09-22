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【虛幣世界】聯儲局加息四分三厘，加密貨幣再跌

22/09/2022

　　美國聯儲局再度加息四分三厘，並調高利率見頂預測，聯儲局明確表示，通脹率仍然很高，所以致力於將通脹率恢復到2%，不過該行並無提到2022年可達成明標，意味強勢加息將持續。隔晚美股道指急跌逾500點，加密貨幣一同回落，其中比特幣失守19000美元關口，以太幣亦跌穿1300美元水平。



 

　　另外，有消息指印度政府計劃在明年2023年2月至3月之前最終確定其對加密貨幣合法性的立場，在5月之前符合金融行動特別工作組（FATF）的要求。而當地媒體引述政府官員表示，預計10月將發布金融穩定委員會（FSB）報告，有助於印度政府決定是禁止加密貨幣交易還是為處理印度的加密貨幣交易提供法律框架。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報18380.15元(美元．下同)，跌0.440%(24小時比較．下同)；以太幣現報1240.80元，跌0.40%；艾達幣報0.4353元，跌0.80%；瑞波幣報0.3984元，升1.22%。
　
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