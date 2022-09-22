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林家亨：港股挫逾400點略嫌過分反應　再大跌空間不大

22/09/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國聯儲局一如市場預期加息0.75厘，本港金管局隨即上調貼現窗基本利率75個基點至3.5%，最快月內上調最優惠利率？本地銀行股有望炒上？小鵬(09868)G9昨晚登場，售價介乎36萬至47萬元人民幣，為集團售價最高的車型，新車亮點何在？集團主席有信心G9每月銷量可達1萬部，會否過分樂觀？光伏股上日捱沽，即使有國策支持，行業發展仍漸趨艱難？

 

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