高股息低波動 Global X恒生高股息率ETF 9月底派息

外圍表現疲弱，港股走勢表現十分波動，9月開局反覆偏軟，面對加息、通脹等不確定因素令經濟難免受挫，不少投資者相繼轉戰防守型投資產品，而追蹤指數的ETF更深受長線投資者青睞。

Global X 恒生高股息率ETF（3110），主要追蹤恒生高股息率指數，投資於港交所上市而其中最高股息率的50隻股票和房地產投資信託（Real Estate Investment Trust，REIT）組成，而2022年9月30日亦將會派息，具連續3年派息紀錄。想趕及9月收息的投資者，便要抓緊機會搭上收息尾班車的重要時間。

對抗加息通脹 提供股息現金流

Global X 恒生高股息率ETF (3110) 由上市2013年6月至今年5月期間，所追蹤的恒生高股息率指數的風險調整收益為0.42，明顯高過恒生指數同期的0.18 [1]。持股組合方面，金融及能源股佔較多，這些傳統派息行業，於通脹時，油價上升可望帶動能源股表現。另外，加息亦會增加銀行的息差收入令收益上升，同時有利於金融板塊。即使面對加息、通脹等不利因素，投資者亦能透過派息以增加現金流，同時有望以波動市下的受惠板塊帶動整體回報，做到攻守兼備。

而且，就回報而言，若以淨股息類計指數量度指數升跌及股息全年回報，恒生高股息率指數已較2019年年初上升10%，與恒指比較已跑贏14% [2]，可見恒生高股息率指數亦甚有跑贏大市的潛力。相對恒指，恒生高股息率指數的波動性較低，因為指數於選股時已排除了首25%較波動的合資格證券，所以指數年化波動率亦較低。

Morningstar晨星5星評價

不少投資者會依賴收息型投資產品，具高水平回報及跑贏市場的高股息股票自然成為市場焦點。如果想投資於高股息率指數，Global X 恒生高股息率ETF (3110) 可說是好選擇，3110 榮獲Morningstar晨星5星評價 [3]，認可其在香港股票分類中，能提供優越的經風險調整回報，表現備受肯定。

至於管理費方面，恒生高股息率ETF每年只會收取0.68%單一管理費*，是香港上市高股息率ETF當中，收費相對便宜。只需要一個交易就可以投資50隻股息率最高的香港上市證券，極具成本效益。

7%股息年化率^ 目標每半年派息

派息對穩健型投資者極為重要，Global X 恒生高股息率ETF (3110) 目標每半年派息一次，分別為每年3及9月，股息年化率為7%^。3110即將於2022年9月26日除淨，派息日為2022年9月30日。如投資者想先行享受收息回報，就要趕及今次9月派息季了。

了解 Global X 恒生高股息率ETF (3110) 及風險披露詳情：http://bitly.ws/show/uwwY

資料來源：

1. 恒生指數，截至2022年5月31日。

2. 恒生指數，截至2022年6月24日。

3. Morningstar，截至2022年7月31日。

重要資料

本資料僅供香港投資者。本資料並非買賣任何證券或其他金融工具的招攬、要約或推介。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。本基金無法保證會就組成恒生高股息率指數(指數)的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎恒生高股息率指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素（包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策）而定。 本基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。 無法保證本基金的派息率與恒生高股息率指數相同。投資者應參閱本基金的基金說明書所載的詳情，包括風險因素。發行者: 未來資產環球投資 (香港) 有限公司。本文件並未經香港證監會審閱。

*持續收費數據為年度化數據，乃根據基金的持續開支計算，並以基金同時期的平均資產淨值的百分比顯示。此數字每年可能有所變動。自2021年11月1日起，基金採用單一管理費結構，即將以基金的資產支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。自 2021年11月1日起，基金的持續費用定於基金資產淨值的0.68%，相等於現時基金管理費的收費率。為免生疑，超逾基金持續費用（即管理費）的任何基金持續開支應由管理人承擔及不應由基金支付。進一步詳情請參閱產品資料概要「子基金持續繳付的費用」一節及基金說明書。

^派息率並不保證，股息可從資本中或以收入撥付分派，及注意重要資料。年化率的計算方法：以最近一年之每股股息 (2022年3月及2022年9月) ／除息日的每單位基金資產淨值。正股息率並不保證正回報。

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