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【FOCUS】「FED Pivot」淪笑話　市場動盪未到頭

22/09/2022

 　深蹲-彈跳-俯衝，隔夜美股三大指數過山車般走勢，令「FED Pivot(聯儲轉向)」押注，成為FOMC議息日當天的黑色笑話。除了一如預期第三度加息0.75厘，推升聯邦基金利率至3%-3.25%的2008年1月以來最高；多達12位委員(總數19位)一致預期，利率將在2023年全年維持4.5%-5%高位，美匯指數一騎絕塵直逼112。



鴿子也有利爪，明年利率中位數4.6%



　　鴿子也有利爪。一路錯判通脹，難甩「明鷹實鴿」標籤的聯儲主席鮑威爾，這一次恐怕真的不撞南墻(衰退)不回頭。

 


　　延續上月Jackson Hole年會上「一些痛苦(some pain)」的鷹調，鮑威爾周四(22日，本港時間)凌晨於議息後記者會續稱，沒有「無痛(painless)」的方式來擺脫通脹；利率可能只是剛剛進入「限制性的最低水平(very very lowest level)」；房地產市場這個通脹源頭之一可能必須經歷一次調整(go through a correction)。

 

 

 

 

 


　　為鷹調升級背書的是最新點陣圖，預期今年底利率中位數為4.4厘(6月預估為3.4厘)，明年為4.6厘(6月預估為3.8厘)；19位委員中更有多達12位，預期明年全年維持4.5%-5%高位(其中6位看4.75%)，換言之，市場原本押注美息明年3月見頂後拾級而下，恐是一廂情願。


　　
失業率勢續升，多指標顯示前景黯淡



　　美聯儲扭盡六壬修復「維護價格穩定」的信譽，利率期貨市場預期11月多達68%機會第四度加息0.75厘，有何代價？對此，鮑威爾直言，沒有人知道這個過程會否導致衰退，軟著陸的可能性似在減弱(likely to diminish)。點陣圖最新預計，美國今年GDP增速僅0.2%(6月預估為1.7%)，明年失業率料升至4.4%(6月預估為3.9%)。

 

 

 「恢復價格穩定，對於奠定實現就業最大化及長期價格穩定的基礎至關重要。我們將堅持下去，直到確信此工作已完成。」

 


　　但此恐怕仍難以令通脹重回2%的政策目標，最悲觀的假設是，若要實現此，失業率或達6.7%，全美失業大軍將逾530萬。美國利率、失業率大趨勢雙雙未見頂，從全球集裝箱運費到聯邦快遞(FedEX)股價，從全美住宅建築商信心指數到成屋銷售量，從硅谷的初創企業削減開支，到巨頭如Meta開始悄悄裁員－－無不指向前景黯淡。

 


　　值得一提的是，隨著2年期國債、10年期國債收益率分別企上4%、3.5%，美國公共債務的利息支出在截至8月的過去12個月計飆升至7160億美元歷史新高。



憂非理性市場海嘯，暫時遠離高波動



　　鑑於此，華爾街大熊、大摩首席策略師Mike Wilson認為，投資者至今仍未對上市公司盈利增長的風險充分定價，他預計，標指到年底將進一步跌至3400點(潛在跌幅10%)。眼見傳統的「60/40平衡組合」回報錄1937年以來最低，Wilson直言「Boring is beautiful(以穩為上)」。

 


　　同樣採取防守策略的還有匯豐，該行主張最大限度地減持股票，因預期快速出現「FED Pivot」是不現實的。早前預言聯儲將加息1厘的野村則警告，市場上任何的現金為王、平倉、獲利了結等策略，都可能導致更大的脫離基本面的市場波動海嘯。

 


　　相比沃爾克時代聯邦基金利率接近20%，現時4.625%的峰值中值預測，顯然令鮑威爾更願意冒險；當聯儲繼續旋轉加息絞索，或是時候暫時遠離高波動資產。

 

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