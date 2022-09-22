【香港加息】匯豐渣打等四行加P0.125厘 同步調高港元存款利率

美國聯儲局一如預期宣布加息0.75厘後，匯豐帶頭上調最優惠利率（P）0.125厘，渣打、中銀香港及恒生隨後亦跟隨加P，並同步調高港元儲蓄利率。

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匯豐銀行宣布，由明日起，上調港元最優惠利率12.5點子，由年利率5厘調高至5.125厘。該行對上一次於2019年11月1日調整港元最優惠利率，當時減息12.5點子。同時，匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高12.4點子。該行對上一次於2019年11月1日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時減息12.4點子。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，市場已普遍預期港元最優惠利率將會上調，今天的公布標誌著本港加息周期的開始。針對是次利率調整的幅度，該行已仔細考慮多項因素，包括宏觀經濟環境、港元拆息趨勢，以及對於本港經濟和社會的影響，同時必須平衡客戶承擔貸款利率的能力，與存款客戶所收取的利息。



她指出，鑑於美國通脹率仍然居高不下，市場預期美國這次加息周期仍未完結，將會繼續審視外圍經濟情況和香港經濟前景，有必要時將再次調整港元利率。



渣打中銀恒生上調最優惠年利率0.125厘及港元存款利率



渣打銀行（香港）公布，由周五（23日）起，最優惠貸款利率將上調0.125厘，由年息5.25厘，調升至5.375厘。同時，由下周一（26日）起，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.001厘上調至0.125厘。



中銀香港(02388)亦公布，自下周一起，該行之港元最優惠利率上調0.125厘，由年利率5厘調高至5.125厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.001厘調整至0.125厘。



恒生銀行(00011)下周二（27日）起將上調港元最優惠年利率，由5%上調至5.125%，加幅為12.5點子。恒生亦上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達5000元或以上的儲蓄存款年利率，將由0.001%上調至0.125%。倘綜合戶口之「全面理財總值」達100萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率則維持不變，為0.001%。



恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，考慮到各方面的因素，包括宏觀經濟、資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘，決定上調最優惠利率。



撰文：經濟通採訪組

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