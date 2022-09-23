【虛幣世界】英美齊加息市場仍消化，加密貨幣反彈

繼美國加息四分三厘之後，英倫銀行亦宣布加息半厘，而日本繼續維持負利率政策，隨後入市干預市場令日圓反彈，而隔晚美股輕微下挫，道指仍穩守三萬點關口，加密貨幣則仍然反彈，比特幣重上19000美元水平，而以太幣則先跌後回升，目前在1300美元關口。



另外，鏈上數據顯示，過去一周，礦工拋售了超過16000枚ETH，價值超過2000萬美元。以太坊礦工仍然有大約 24.5萬ETH 剩餘——並且不再與區塊鍊網絡有任何業務聯繫。在合併一周後，加密貨幣分析師警告說，礦工出售他們的囤積物可能會成為加密貨幣價格近期下行壓力的來源，過去一個月市場已經下跌了19%。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19332.18元(美元．下同)，跌0.36%(24小時比較．下同)；以太幣現報1326.94元，升0.04%；艾達幣報0.4552元，跌0.68%；瑞波幣報0.4830元，跌0.64%。



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