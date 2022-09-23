  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城料港股15000-18000上落　四招配置資產！

23/09/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　隔晚美股未止跌，ADR港股比例指數再下試18000關，勢邁下「溫總目標」16800？有何資產配置策略？內地據報派員赴港助中概股審查，印證魔鬼在細節？日本下月恢復免簽證自由行，憧憬港人「返鄉下」熱潮下，國泰(00293)有望衝上雲霄？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

161.800

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

95.000

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

51.650

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 161.900
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 95.050
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 51.800
  • 00700 騰訊控股
  • 277.800
  • 02382 舜宇光學科技
  • 80.450
股份推介
  • 00762 中國聯通
  • 3.740
  • 目標︰$4.02
  • 02688 新奧能源
  • 107.100
  • 目標︰$120.00
  • 00887 英皇鐘錶珠寶
  • 0.136
  • 目標︰$0.166
  • 00398 東方表行集團
  • 4.460
  • 目標︰$5.20
  • 00778 置富產業信託
  • 6.130
  • 目標︰$7.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 277.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.550
  • 00388 香港交易所
  • 277.800
  • 00005 滙豐控股
  • 46.000
  • 00941 中國移動
  • 51.750
報章貼士
  • 01093 石藥集團
  • 7.080
  • 目標︰$8.10
  • 06978 永泰生物－Ｂ
  • 4.550
  • 目標︰$4.98
  • 00288 萬洲國際
  • 5.340
  • 目標︰$6.20
熱炒概念股
即時重點新聞

23/09/2022 09:54  【國際要聞】韓總統尹錫悅私下對拜登出言不遜，過程被拍下遭公開

23/09/2022 09:30  《中概異動》理想(2015)高開逾2%，提前月底發布L8

23/09/2022 09:24  《新股上市》傳萬物雲以每股49.35元定價，略低於中間價

23/09/2022 08:46  【中概焦點】中證監赴港協助審計，PCAOB警告中國勿違反協議

23/09/2022 08:44  【國務會議】第四季收費公路貨車通行費減免一成，港務費降兩成

23/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒３５億元，買恒生國企沽美團

23/09/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】眾行點評銀行股，中金狠削小鵬目標，大和唱好攜程

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城料港股15000-18000上落　四招配置資產！
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】英美齊加息市場仍消化，加密貨幣反彈
人氣文章

新聞>財經熱話

【香港加息】匯豐等港銀上調最優惠利率0.125厘　四年來首次
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

再拘3醫生涉濫發近萬「免針紙」 22「顧客」亦墮法網
人氣文章

娛樂情報

偕阿Mo父母見舞蹈員 So Ching瘦到皮包骨
人氣文章

輕養生．註冊中醫師楊明霞

秋天養生｜眼乾、喉嚨乾涸、小便黃？是秋燥！咩體質最易受秋燥影響？教你焗茶滋陰潤燥、益精血
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

愛彼「50 Years of Royal Oak」展覽：慶祝皇家橡樹系列腕錶誕生50週年！於M+ Pavilion來一場精彩感觀體驗
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

英女王Queen Elizabeth II葬禮，體現英國皇室承傳跨世紀的著裝文化
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

感覺不似預期，卻怕丟臉不敢叫停？中秋另類情緣：二十一世紀的燈籠玩法！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
猴痘｜猴痘疫苗接種計劃10月展開！4類高風險群組可預約！一文睇清接種地點+預約方法
人氣文章
男伴要求拍性感照，不從就是不信任？愛一個人與接納他的要求，從來都不是一個等價交換
人氣文章
全球每年近70萬人跌死！邊類人最高危？衞生署話每周運動逾3小時可防跌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/09/2022 11:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/09/2022 11:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/09/2022 11:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/09/2022 10:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning23/09/2022
溫鋼城料港股15000-18000上落　四招配置資產！
人氣文章財經熱話23/09/2022
【虛幣世界】英美齊加息市場仍消化，加密貨幣反彈
人氣文章財經熱話22/09/2022
【香港加息】匯豐等港銀上調最優惠利率0.125厘　四年來首次
人氣文章中國故事22/09/2022
《神州經脈》滬指兩連跌險守三千一　美鷹又加息人幣27個月低
人氣文章市場先機22/09/2022
未來哪些是最佳的交易品種！？
人氣文章財經熱話22/09/2022
美猛加息樓價看跌　地產股何去何從？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金