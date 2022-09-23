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《午市前瞻》專家料萬八難保 炒中銀不如揸中行收息

23/09/2022

　　恒生指數半日收報17994，跌153點或0.85%，主板成交412.24億元。恒生中國企業指數報6137，跌58點或0.94%。恒生科技指數報3598，跌75點或2.05%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及中國移動(00941);騰訊控股收報276.4元，跌6.6元或2.33%，成交26.61億元;阿里巴巴-SW收報79.3元，跌1.55元或1.92%，成交17.12億元;中國移動收報51.9元，升0.8元或1.57%，成交10.49億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報161.3元，跌3.6元或2.18%，成交9.32億元。

 

(中銀香港網頁截圖)

張智威：歐洲經濟受壓拖累港股市況

 

　　港股弱勢持續，昨日跌穿18000反彈後，半日失守萬八點，收報17994支持力度。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示並不看好萬八點能夠支撐反彈，因外圍及本港市況均呈弱勢，預料短期內難以向好。他提到，歐洲第四季面臨能源危機，歐洲國家或要捱貴油去取暖，經濟狀況勢將受累，故環球經濟前景黯淡。


　　張智威預期，港股到明年才會有所改善，即使二十大即將來臨，但他認為只能帶動短期反彈，幫助並不會太大。他預期恒指出將失守18000，17500也未必企穩。

 

能源危機刺激能源股


　　市況弱勢下，張智威較為推薦資源類股份。他指出，早前白宮宣布將於油價回落至80美元時回補其戰略石油儲備，變相油價跌至80美元便有很強支持力，現時油價位於83、84美元水平，已難以再向下跌。油股方面，中海油(00883)於10元附近徘徊，他建議可於10元買入，短炒上望10.5元。他又提到歐洲能源危機會刺激資源類股份，兗礦(01171)走勢不俗可以留意。

 

匯控45.5宜入手


　　香港多間銀行接連上調最優惠利率，今日本地銀行股普遍造好，中銀香港(02388)升超過2%重返牛熊線上。張智威指的確可以部署中銀，但長線不如吼入母企中行(03988)，因為中銀香港面對本地按揭業務收窄風險，反而中行息高達9厘，持有作收息之更吸引，建議2.6元買入。


　　另外，匯控(00005)亦可以留意；他提到因管理層早前已放風有望明年恢復派季息，又計劃恢復回購，故建議45.5元可以入手。

 

包括中銀香港在內，多家銀行上調P按，中銀今早高見27.3元的逾一個月高位。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

昨天英倫銀行宣布加息半厘，渣打今早微升，技術上呈收窄三角形待突形態。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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