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溫傑：藥明生物擬回購托價惟仍受制於美國行政命令　籲持貨者趁反彈減持

26/09/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　藥明生物擬以不超過3億美元（折合約23.4億港元）不時在公開市場上回購股份。集團認為，股份的當前成交價未能反映其內在價值或集團的實際業務前景，並強調公司的財務狀況維持穩健，是次回購對股價的利好作用有多大？持貨者應否把握逃生門？中國神華(01088)計劃於2022-2024年度增加現金分紅比率至60%，一眾煤炭股當中，晉身成藍籌的中國神華能否跑嬴同業？

 

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