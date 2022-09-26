「第7屆聯大投資比賽」揭幕 近千名大專生角逐「投資新星」殊榮

由致富集團主辦的「第7屆聯大投資比賽」於9月初順利舉行開幕禮。比賽將於今年10月3日至31日進行，參賽者除競逐頭10名聯大投資新星殊榮外，更設產品盃爭奪賽，送出總值港幣12萬獎金及實習機會！

開幕禮當日，致富集團行政總裁李兆豐（中）、致富集團董事總經理吳少梅（右三）、致富證券董事及證券業務主管郭家安（右二）及聯大投資比賽籌委會主席鄧業強（左二），聯同立法會議員、香港證券業協會主席李惟宏（右四）、香港網上經紀協會主席伍子權（左四）以及香港證券及投資學會董事林子傑（左三）一眾主禮嘉賓，在兩位就讀香港科技大學的司儀陪同下進行開幕儀式。



開幕禮邀請了3位名譽顧問包括立法會議員、香港證券業協會主席李惟宏、香港網上經紀協會主席伍子權以及香港證券及投資學會董事林子傑作為主禮嘉賓，並由兩位來自香港科技大學的學生擔任司儀，場面熱鬧。



近千名大專生參與及角逐「投資新星」殊榮



致富集團首度成為活動主辦機構，全力支持來自香港、內地及澳門各大專院校學生踴躍參與，至今已收到近千名學生報名參加。活動以「投資新星」為比賽主題，為每位參賽者提供500萬港元的模擬資金，交易產品包括港股、美股、窩輪、牛熊證以及ETF。



今屆比賽獲得多間企業贊助，包括摩根大通、南方東英資產管理有限公司、ViewTrade以及提供美股實時數據的納斯達克（Nasdaq）。此外，《香港經濟日報》及《經濟通》為本屆比賽的獨家傳媒贊助。



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致富集團行政總裁李兆豐頒發記念品給各主禮嘉賓以示謝意

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