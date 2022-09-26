【施政前瞻】總商會促盡快實施入境「0+0」及全面撤銷防疫措施

香港總商會主席阮蘇少湄表示，對港府上周放寬入境檢疫安排至「0+3」表示非常歡迎，認為是邁向全面復常的一大步，期望政府盡快放寬入境限制至「0+0」，及撤銷所有本地的防疫措施。她又認為，本港放寬至「0+3」後必然會有更多港人外遊，從而遏抑本地消費，但入境限制鬆綁將提升未來就業及營商信心，長期刺激本地經濟活動，相信相關影響只屬短期。

（趙嘉駿攝）



阮蘇少湄指，當局在推動疫苗接種的同時，亦需要設法令香港回復正常運作，強調香港各方面的競爭力正不斷被削弱。近年國際形勢出現巨變，主要的經濟體面臨衰退危機，香港在好大程度上處於孤立狀態。而過去三年，外界對香港的實際情況存在不少誤解，因此需要鼓勵商務客和旅客來港，親身體驗香港的活力。



倡盡快恢復全面無條件通關 推措施挽留人才



總商會就下月公布的《施政報告》向政府提交建議書，建議包括盡快恢復全面無條件通關，積極舉辦大型體育和藝術城市，以及國際商業會議和展覽；又認為香港需採取全面的人力資本策略，推出優惠政策以挽留輸入和本地人才；同時希望政府協助港企在大灣區與內地企業公平競爭。



總商會指出，政府應擴大中港兩地各項金融市場聯通項目，容許更多產品及參與者加入；並深化香港作為領先的離岸人民幣中心及財富管理中心角色等。此外，總商會建議當局扶持本地科技初創企業，擴大「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃的適用範疇至非金融行業，以北部都會區作為智慧城市轉型的試點。



土地及房屋方面，總商會提倡重設房屋用地供應督導委員會，以確保房屋項目準時竣工。其他建議措施包括允許地積比率轉移、擴大標準補地價的適用範圍、釐清處理期限，以及善用公私營合作模式。

總商會調查：近四成企業已經或正計劃縮減在港業務

香港總商會5月底時進行的調查顯示，約38%企業已經或正計劃縮減在港業務；86%企業認為本港的檢疫要求對公司營運造成較大的負面影響，窒礙了公司與客戶面對面交流和拓展新業務。



總商會在今年5月24-31日就本港檢疫措施和新一屆政府的施政重點訪問了395家企業，當時海外入境香港仍需酒店隔離，約73%的受訪企業認為，恢復正常通關是挽留企業的關鍵；整體企業認為恢復與內地以外的其他地方通關為新一屆政府應優先處理的議題，其次為恢復與內地通關。



受訪企業亦建議政府應盡快重塑國際聯繫及對外宣傳香港；增加土地及房屋供應；改善政府管治及維持安全營商環境；並提供財政支援已復甦經濟。而大型企業則較為關注人才供應問題。

撰文：經濟通採訪組

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