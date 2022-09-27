央媽再出招人仔照跌 內銀內險軟航空股卻高飛

人民幣中間價時隔逾兩年昨日(26日)再度跌穿7算，人民銀行再出重拳，上調外匯風險準備金率，以遏制沽空人幣投機活動，但與早前下調外匯存款準備金率一樣，難阻人幣持續走弱，人幣中間價錄八連貶，創逾兩年低，分析相信美元持續強勢環境下，人幣只會繼續走貶，不過亦有券商料人行加強政策干預，再貶幅度有限，又有指中共二十大或傳來好消息，有助提振人幣匯率。今日(27日)一眾擁大量人幣資產或美元債務的股份升跌不一，除中資金融股普遍下跌外，航空股及內房股未受太大影響，其中航空股更因憧憬國慶出遊潮造好，國航(00753)升逾半成。

(資料圖片)

美匯指數創20年高 人幣中間價八連貶創逾兩年低

英國新政府公布大規模減稅計劃後，巿場憂慮英國財政受影響，英鎊兌美元持續下滑，美匯指數隨之上升0.81%，報114.11，創20年新高。人幣則繼續走弱，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0722，較上個交易日跌424點子，錄八連貶，創2020年6月30日以來27個月新低，上個交易日報7.0298。人幣中間價過去八個交易日累跌1621點或2.3%。



人行上調外匯風險準備金率 瑞穗：不足以扭轉人幣貶值趨勢



人幣不斷貶值，人民銀行昨日再出招，決定自2022年9月28日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%。綜合市場分析，人行最新規定，相當於重新要求遠期售匯時設有外匯風險保證金，會令開設美元外匯遠期的成本增約500至700基點，增加造淡人民幣的成本，令人民幣貶值速度放慢，但難以改變走勢。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，這顯示人行必要時會出手維持市場秩序，但現在美元利率處於較高水平，對市場影響比以往大，估計政策仍不足以扭轉人民幣貶值趨勢。



花旗銀行最新報告則認為，人行宣布調升遠期售匯風險準備金率，顯示了更大的政策決心和逆周期調整的優先級，接下來的行動可能包括正式宣布引入中間價逆周期因子，以及收緊離岸人民幣流動性的措施，惟在美元走強的環境下，美元兌人民幣匯率將升至7.3。

匯豐指二十大或有好消息助提振人幣 中信證券料貶值幅度有限

匯豐外匯策略師陳敬陽認為，這將增加人民幣沽空成本，並在短期內對投機活動產生一定的抑制作用，但由於美元孳息率遠高於離岸和在岸人民幣孳息率，投資者仍會找到在遠期市場做好美元的動力，預計人民幣到年底將跌至7.2。他又指，美元走強是主旋律，所有貨幣都可能進一步貶值，不過人行還有更多政策工具，而中共二十大可能是一個非常重要的事件，如果在應對國內的挑戰方面傳來好消息，則可能有助於提振人民幣匯率。

中信證券宏觀團隊則稱，美國聯儲局鷹派立場可能繼續推高，人民幣存在進一步貶值可能，但考慮到人民銀行的操作，預計人民幣貶值幅度有限。



國慶前本地周邊遊搜索量爆升 料民航訂票量有一波上漲

向是人幣敏感股的中資航空公司今日無視人幣貶值而大升，或因憧憬國慶出遊潮。美團(03690)發布的國慶出遊報告顯示，假期前一周，「本地遊、周邊遊」等關鍵詞搜索量環比暴漲440%。北京、上海、蘇州、廣州、深圳等城市搜索增幅明顯。此外，相比以往提前一周以上制訂出遊計劃，這個假期人們更傾向於在出遊前3天內甚至當天尋找本地周邊休閒度假的好去處，「即興度假」將成為國慶假期旅遊新趨勢。



另中國民用航空局日前發布內地民航業8月主要生產數據顯示，8月民航全行業完成運輸總周轉量62億噸公里，按年增長26.2%，其中民航旅客運輸量按年增長44.2%。據《中國證券報》引述業內人士表示，隨著國慶黃金周將至，民航訂票量預計將來一波新上漲趨勢，行業恢復速度有望持續提升。

羅兵咸永道：內銀上半年淨利潤增速減慢 經營環境存不確定性

內銀即使沒有人幣貶值因素，股價走勢也偏弱。羅兵咸永道近日發表報告指，今年上半年受到國內疫情衝擊和國際環境等超預期因素影響，經濟下行壓力加大，銀行響應號召讓利實體經濟，降低企業融資成本，中國59間上市銀行整體淨利潤1.09萬億元人民幣，增速按年減慢至近6.3%，淨利差、淨息差普遍呈收窄趨勢。下半年實體經濟面臨的挑戰增加，銀行業經營環境仍有較大的複雜性和不確定性，銀行應主動採取措施，做好逆周期調節，增強抵禦風險的韌性。



另瑞銀早前發表報告指，對於內地經濟展望的信心持續惡化，主要是受到嚴格防疫措施拖累、以及對房地產的支持疲弱，加重對當地消費及投資需求影響，預料下半年經濟復甦緩慢，全年GDP增長或不足3%，但中央不認為中國目前處於經濟或房產危機，不可能推出不惜一切的刺激經濟措施，下半年或有機會進一步降息，惟料不會推出太多重大的增量財政政策刺激。鑑於利潤率下跌和資產質量的不確定性等不利因素，對大型內銀短期維持謹慎。

國航今日收市升5.82%報6.18元，東航(00670)升3.76%報2.76元，南航(01055)升4.07%報4.35元。內銀股方面，工行(01398)跌1.33%報3.72元，中行(03988)跌1.13%報2.62元，農行(01288)跌1.25%報2.38元，建行(00939)則跌0.87%報4.56元。內險股方面，平保(02318)跌2.05%報40.7元，國壽(02628)跌0.77%報10.26元。內房方面，碧桂園(02007)跌0.46%報2.17元，中海外(00688)升1.4%報21.75元，潤地(01109)升0.63%報32.15元，龍湖(00960)跌0.38%報26元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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