大灣區青年發展論壇2022 助你踏上人生更大舞台

粵港澳大灣區是國家其中一個重大發展策略，目標是通過深化粵港澳合作，發揮三地互補的優勢，推動經濟協同發展，提供龐大的市場，帶來無限機遇。香港作為大灣區內高度開放的國際城市，具有國際金融、貿易中心樞紐的地位，在建設大灣區中擔當重要的角色。

中央政府亦一直積極推出各項政策，以便利香港青年人於大灣區就業和創業。為了讓香港青年進一步了解區內的發展機遇，主辦機構大灣區共同家園青年公益基金，聯同經濟日報集團及大灣區共同家園發展基金，舉辦首屆《大灣區青年發展論壇2022》，深入探討大灣區的發展潛力，協助青年人擴闊視野，成就更大的夢想。

如何捉緊大灣區事業發展機遇？

首屆論壇以「滙聚人才 敢創不同」為主題，更邀得多位不同領域的持份者、專業人士及青年領袖出任講者，聚焦「科創新領域」、「金融新時代」及「文體新視角」三大青年切身議題，與青年人交流分享及討論，集思廣益，探討如何能結合各方力量，善用大灣區資源，擴建更廣闊的發展空間。

論壇歡迎全港高中、大專生及青年一同出席，期望青年人能透過論壇放眼前瞻，把握大灣區機遇，踏上人生更大舞台！



詳情：

日期：2022年10月24日

時間：下午2：30-5：30

地點：香港港麗酒店大禮堂

語言：廣東話

報名: https://gbaforum.etnet.com.hk/

第一節 專題演講及討論： 專題：「科創新領域」 主持人、嘉賓講者： 冼漢廸先生，MH 中手游科技集團有限公司共同創始人及副董事長 嘉賓講者： 陳易希先生，BBS Bull.B Technology Limited 創辦人 楊全盛先生，JP 香港電競總會創會會長 李鍵邦先生 鈦研科技有限公司聯合創辦人兼董事 第二節 專題演講及討論： 專題：「金融新時代」 主持人、嘉賓講者： 周駱美琪女士 阿里巴巴香港創業者基金執行董事 嘉賓講者： 顏耀輝先生 Bowtie聯合創辦人/聯合行政總裁/董事 黃永東先生 Qupital聯合創始人兼首席執行官 李家達先生（待定） WeLab Bank（匯立銀行）行政總裁 第三節 專題演講及討論： 專題：「文體新視角」 主持人、嘉賓講者： 霍啟剛先生，JP 香港立法會議員（功能界別 - 體育、演藝、文化及出版界） 嘉賓講者： 麥雅端女士 Chocolate Rain創辦人兼設計總監 姜偉靖先生 微辣文化集團有限公司執行董事 胡恩威先生 進念‧二十面體聯合藝術總監暨行政總裁、

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