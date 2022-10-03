首間港企AI程式交易衝岀國際 Forex Forest連續三年勇奪世界大獎

外匯交易金額是全球最龐大的交易市場，更是個全球二十四小時無休的交易市場，2022年以來的每天成交量更達到6.6萬億美元。雖然香港是國際金融中心，但投資潛力如此巨大的外匯商品卻遲遲仍未成為香港大眾投資的主要交易市場，因此與外匯比較相關的金融科技例如交易程式等智能量化技術過去多年一直為歐美企業的專項，佔據世界主導地位。

不過，近年香港一家本土企業Forex Forest原來早具國際金融科技的視野，已漸受環球業界注目，今年已是連續第三年奪得《環球外匯大獎》中的《環球最佳交易程式》獎項（Global Forex Awards 2022 -Best Forex EA – Global），成為香港首間Fintech企業以自家研發的AI自動交易程式、智能量化交易等創新技術躋身競爭激烈的金融科技「國際舞台」。該公司除了有幸成為其中一個贊助商之外，更是唯一一間創科港企獲得該項環球國際獎項。

▲而今年已是第三年榮獲該項環球獎項，Forex Forest創立人兼行政總裁Wayne Ng則於上週親身飛往到塞浦路斯出席頒獎禮和領取獎項，成為業界企業精英當中甚少可以入圍的亞洲面孔。

香港創新精神打造企業級AI自動交易程式 默默耕耘終獲成果

Forex Forest代表著香港金融科技的創新精神，企業過去默默耕耘，成為全港首家自行研發AI交易程式的企業，並致力打造世界企業級的AI自動交易程式和推動程式交易。「自動交易程式」，顧名思義，就是讓電腦程式代替投資者在金融市場自動進行買賣。以往「交易程式」在港多為私人銀行或大資本投資者專用，因此一直並未能讓少資本的大眾應用。

AI程式：機器自我學習，改進交易

AI程式交易使用多種不同的機器學習演算法，不斷去提升交易的準確度。機器學習就是以不斷投入的大數據去訓練 AI交易系統，AI演算法會因應數據得出最佳交易模型去交易，交易數據會隨著市場不斷變化，牛市及熊市的數據會令AI交易系統訓練出不同的交易模式。現實裡投資市場變化多端，沒有一條交易條件公式可以在任何市場裡都得投資獲利，AI交易程式系統可以不斷因應市場數據的變化，去優化交易計算的因子，從而優化交易決定，提高勝率。

AI交易將是未來的大趨勢

現今世界科技一日千里，在投資世界裡也需要不斷改進。隨著電腦的運轉能力發展得越來越快，使用AI交易系統協助進行交易將會獲得莫大優勢。在現今的投資世界裡，已經有很多對沖基金經理使用 AI 交易系統去提升交易表現，世界最大對沖基金橋水基金創辧人Ray Dalio更是使用電腦及AI 股票系統去協助交易的先驅。

但一般散戶所擁有的資源及知識有限，使用AI 交易系統協助交易談何容易，而且單憑自己建立一個 AI 交易程式去做交易，難免會漏洞百出，造成投資虧損。Forex Forest研發的AI交易程式經過嚴謹的回溯測試和交易實戰的交易紀錄，證明AI 程式系統能在市場中完善運作。

Forex Forest除了研發高質量的企業級交易程式之外，同時提供自動程式交易Algo Trade(演算法交易)課程予大眾投資者或投資新手，讓學員從淺入深掌握自動程式交易的全面知識和實際操作教學，例如交易策略、回測技巧、安裝自動程式交易、國際交易平台MetaTrader4(MT4)、模擬練習與實戰交易，學員更無需編程即可直接使用Forex Forest研發之環球最佳交易程式，讓學員以極低成本進入程式交易的大門，助少資本的大眾投資者建立持續自動獲利的自動交易系統。

投資者若對自動交易程式感興趣，可報讀Forex Forest舉辦的自動程式交易（Algo Trading）課程，選擇信譽良好的公司及採用表現穩定的交易程式，學習如何利用交易程式賺取利潤。

Forex Forest

地址︰香港尖沙咀星光行 8 樓 833 室

營業時間︰星期一至五 10:00-19:00

電話號碼：可致電或 Whatsapp 查詢/報名 +852 6553 0922

Website: https://forexforest.net/

Facebook: https://www.facebook.com/ForexForest

Instagram: https://www.instagram.com/forexforestofficial/





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