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【虛幣世界】加密貨幣大致持平，韓國開展數字貨幣工作

29/09/2022

　　英國央行宣布購買長債，美債收益率開始回落，美股則略見反彈，加密貨幣走勢普遍持平，比特幣處於19000美元水平，不過走勢接近20天平均線。而以太坊項目Ribbon Finance推出加密期權交易所，其中去中心化金融 (DeFi)協議讓市場關注，該項目負責人表示，預計前六個月每天的交易量將超過1億美元。


　　另外，韓國央行行長李昌鏞表示，將進一步加強中央銀行開展與數字貨幣相關的工作，其中韓國央行正在與許多商業銀行一起試驗央行數字貨幣，但尚未就是否發行央行數字貨幣做出最終決定。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19488.47元(美元．下同)，升0.39%(24小時比較．下同)；以太幣現報1335.08元，跌0.16%；艾達幣報0.4353元，跌0.21%；瑞波幣報0.4481元，跌0.22%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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