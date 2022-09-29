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林家亨：英國面對金融危機風險　無限量臨時買債屬無奈之舉

29/09/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　英倫銀行宣布上日（28日）起至10月14日無限量臨時買債，隔晚英鎊、長年期英國國債回穩，對港股有何啟示？上日一度失守40元大關的匯控(00005)，亦有望喘定？蔚來(09866)指歐洲能源危機減慢集團在歐洲擴張步伐，惟比亞迪(01211)昨日宣布向歐洲推出新車型，兩者有矛盾之處嗎？理想汽車(02015)明天（30日）將發布理想L8，車型吸引力大嗎？

 

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