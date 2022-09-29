鋰價漲勢勁惟贛鋒天齊持續急挫 可趁低吸博反彈？

電動車買氣暢旺，鋰成了最炙手可熱的原材料之一，近來鋰價創歷史新高，有券商看好未來鋰價走勢，另有大行指中資原材料股中首選贛鋒鋰業(01772)及天齊鋰業(09696)，不過近日兩股股價如大市般弱過藥煲，可能因憂慮鈉離子電池未來會取代鋰電池，加上贛鋒H股遭三星甩賣式拋售，以及內地鋰電池生產商中創新航(03931)招股反應欠佳，兩股今日(29日)再急跌逾4%，股價極為低殘，不知哪隻更值得低吸博反彈呢？

(天齊鋰業網頁截圖)

電池級碳酸鋰均價逾50萬人幣 澳洲鋰礦拍賣價創新高



上海鋼聯上周五(23日)發布數據顯示，電池級碳酸鋰均價上漲0.15萬元人民幣/噸至51.15萬元人民幣/噸，續創歷史新高。華西證券認為，碳酸鋰供給最為寬鬆的階段已經過去，即將進入第四季，中國青海鹽湖受天氣影響產量下降，下游廠商均有旺季趕工意願，需求可能加速釋放，預計中國鋰鹽供需結構將進一步緊張，鋰鹽價格有望維持目前上漲態勢，且不排除第四季和明年第一季的旺季備貨期出現鋰鹽價格再創新高的可能性。

另據報澳洲皮爾巴拉礦業早前舉行了年內第六次鋰輝石精礦拍賣，最終成交價為離岸價每噸6988美元創新高，較8月2日成交價漲10%。若按每噸90美元的運費測算，電池級碳酸鋰成本約每噸51.3萬元人民幣。中金則表示，國內電動車8月銷量達66.6萬輛，按年增長107%，按月增長12%，下游需求景氣度的提升有望逐步傳導至上游環節，加速正極材料廠的庫存消耗，考慮到供給端增量相對有限，有望驅動鋰價延續上行趨勢。





大摩料天齊贛鋒等受惠原材料需求回升 富瑞料鋰價突破55萬人幣

此外，大摩早前發表報告，預計下半年原材料基礎設施需求將會回升，並延續至2023年，惟這應該在一定程度上被房地產持續疲軟的需求、內地「清零」防疫政策等因素所抵銷，惟隨著今年第四季基建工程項目展開，加上新冠防疫政策或進一步放寬，料需求將於明年次季開始恢復起來。在中資原材料股中，首選天齊鋰業、贛鋒鋰業、中鋁(02600)及中建材(03323)，其中予贛鋒目標價100元，天齊目標價107.9元，均予「增持」評級。



富瑞則指，預期鋰供應將於2025年達到供需平衡，當中70%以上的新產能將來自新設施建設，存在較高不確定性，不過鋰價在未來6個月前景具支持，隨著需求進入旺季，預計每噸鋰價將突破55萬元人民幣，預期鋰業股至年底前仍有入市機會。另考慮到電動汽車前景更強勁，分別上調2023至25年需求預測14%、10%及6%，並將供應預測上調8%、17%及27%，以反映中國生產積極擴張及回收利用加快。富瑞予贛鋒「買入」評級，但分別下調2022至24年每股盈利預測28%、31%及28%，目標價由119元降至91元。

鈉離子電池或可取代鋰電池 贛鋒H股遭三星甩賣式拋售

另方面，昨日(28日)滬深鋰電股閃崩，其中千億市值鋰電正極材料龍頭華友鈷業(滬：603799)重挫，股價午後跌停，創三年半低。內媒引述分析人士表示，從電池技術的迭代來看，中國磷酸鐵鋰路線近年來快速放量，海外磷酸鐵鋰有望在專利壁壘打破後迎來巨大增量空間，此外，鈉離子電池的成本優勢也逐漸被認可，而寧德時代去年推出了鈉離子電池，日前在互動平台上重申公司目標，表示正致力推進鈉離子電池在2023年實現產業化。

此外，三星近日甩賣式拋售贛鋒鋰業H股。港交所股權披露文件顯示，三星SDI於9月22日以每股平均價60.72元在場外減持贛鋒1662.19萬股H股，H股持股比例由8.23%降至4.11%。不過，據《第一財經》引述公司工作人員回應指，不清楚對方減持原因，但對公司暫時沒甚麼影響，按照目前行業景氣度來看，公司明年業績會更好。贛鋒鋰業昨日還發公告稱，與宜春市政府簽署戰略合作框架協議，在宜春經濟技術開發區投資建設年產30GWh新型鋰電訊生產基地、7000噸金属鋰項目等。

另內地鋰電池生產商中創新航昨日截止招股，雖據報國際配售已獲足額認購，但綜合券商數據顯示，其孖展出現「抽飛」情況，僅錄4750萬元。消息指，公司最終計劃以招股價下限38元定價，其招股價範圍介乎38元至51元，預期集資逾101億元。

林家亨：贛鋒盈利能力正下降 天齊獲智利鋰礦帶挈盈利大增



國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，整個鋰電池板塊需求不斷上升，只看供應商怎樣供應，以及在原材料價格上升時供應商有否早作準備，如沒早作準備，價格上升時生意反會愈來愈少，而贛鋒鋰業上年業績非常理想，因原材料價格暴升，股價亦隨之上升。踏入今年鋰價就沒怎麼大升，橫行一段時間後偶然微跌，但贛鋒今年股價起碼跌了一半，可見其在應對鋰價繼續上升時業務盈利能力正下降。

至於為何天齊沒贛鋒跌那麼多，林家亨指，主要因贛鋒直接投資鋰礦，而天齊公司資產及盈利主要來源於智利一個鋰礦，而該鋰礦非由其直接擁有，是在加拿大上市，天齊2018年用很大金額買了該鋰礦櫂益，之後股價下跌近一年，近年才慢慢爬升，主要由於鋰價上升，這一大資產也水漲船高，帶挈天齊盈利能力好像大增，而其獲得的現金流主要來自那上市公司派高息。不過，天齊雖擁那智利鋰礦巨大權益，但沒行政權，包括不能要其多開或少開礦，或將礦賣給天齊，因智利及加拿大政府早已要求天齊簽協議書承諾不得干預其行政。

值得一提，天齊鋰業近日公布，在上周五(23日)斥約1.99億元人民幣回購約178.0366萬股A股，惟H股仍持續下跌，今日再跌4.8%收報71.85元，連跌3日，累跌9.62%，創上市新低，贛鋒鋰業則跌4.28%報52.5元，連跌兩日，累跌9.72%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看