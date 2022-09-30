林溢欣教材初售已超二千萬 DR-Max開萬呎教育資源中心

經過三年疫情，本地各行各業受盡經濟下行洗禮，以出版業為例，原已飽受讀者閱讀習慣改變及網上電子媒體興起等因素影響，遇上疫情更是雪上加霜，巿場的消費氣氛大不如前。近日本地兒童教育資源及服務供應商DR-Max大肆擴張業務，於葵涌甲級商廈開設逾一萬平方呎的教育資源中心。公司創辦人盧英傑明言：「不希望每天都聽到商界的負面消息，尤其是出版這傳統行業。」

書展賣書如賣紙

近年出版業界普遍吹淡風，不少人更說這行業已無出路，事實上，疫情期間亦有大大小小的出版商相繼結業，巿場氣氛低迷。盧先生以今年書展為例解釋：「我覺得今年書展的氣氛不太健康，誇張點說，參展商的促銷手法已近乎『賣紙』，100元十本的清貨價，再這樣下去賣書可能要『斷斤秤』了。」換言之，他期望讀者不應只看價錢而忽略出版物本身的質素。

今年書展DR-Max一如已往提供多套具質素的兒童教材給家長選購，其中與補習天王林溢欣合作打造的《凝皓六段》點讀中文教材成銷售焦點。

投資二千萬KCC開萬呎新店

盧先生身兼香港圖書文具業商會榮譽副會長，不願看到行業一直走下坡。今年除了一如往年斥資逾一百萬佈置書展攤位，最近亦於葵涌「九龍貿易中心」（KCC）的購物消閒中心life@KCC開設「DR-Max教育資源中心」，希望藉此帶動業界的消費氣氛。「巿場沉寂了一段長時間，開幕當日有銀行業界的朋友對我說，已經很久沒有到過新店開張儀式了。」新店的總投資額約二千萬港元，盧先生勇於投資的原因是他對親子及教育巿場抱有信心，特別是經歷這三年後，不少家長已深明「在家自學」的重要性，他們現在追求的已不是100元十本的補充練習，相反，他們對教材質素及學習成效有更高要求。

DR-Max在葵涌life@KCC開設全新教育資源中心，進駐六樓全層，佔地逾一萬平方呎，提供工作坊、教育顧問服務及教材銷售等多項服務。

高質教材叫好叫座

今年，DR-Max推出了一個重點項目，就是與中文科補習天王林溢欣合作打造的《凝皓六段》點讀教材，由凝皓導師團隊製作內容，加上林溢欣老師的名氣，成功吸引逾三百位家長的青睞，開售初期已收接近2,000萬港元。「這證明了本地中產家庭仍有很強的消費力，亦願意為子女的教育作出投資。當所有人都集中清貨求存而不推出新書，我認為大膽開發具質素的新產品，才能開拓出路。」

著名中文科補習天王林溢欣今年與DR-Max合作，推出《凝皓六段》點讀筆教材，開售初期已勁收二千萬港元。

家長已重質不重量

從事親子及教育生意，他留意到香港的出生率一直下降，相比近年的疫情，這結構性轉變更值得業界關注。「香港的出生率由2011年高峰期約95,000人，下跌至2021年約37,000人，十年間跌了超過六成，出生率低直接令親子巿場收縮。」在仔細了解客人需要後，他發現少子化趨勢的背後，原來代表著家長會將資源更集中於家中唯一的孩子。「這更凸顯了質素的重要性，當顧客有一定的消費能力，便會選擇最好的東西給小朋友，重質而不重量。作為出版商，我們的責任是做好每一本圖書，每一張教材。」

DR-Max是百分百本地品牌，過去18年為22萬名學童提供服務，當中不少為名校生。

以多元化服務求勝



成立DR-Max教育資源中心的目的，就是為了提供更多優質教育服務及資源給家長，除了教材產品，中心亦與各合作夥伴提供多項服務，包括語文能力評估、教育顧問意見諮詢、主題工作坊及教育講座，以至成人持續進修課程等，一應俱全。「我們現正籌備線上教育系統GoAsk，透過網絡通訊系統讓學生可隨時隨地問功課；我們亦成立了RULER香港兒童語言能力評估中心，目標是對全港5至12歲的學童進行語言發展評估，為學校、學生及家長提供具參考價值的分析及建議。」面對要求日益提升的巿場需求，必須以多元化而優質的服務，才能突破悶局，開闢新路。

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