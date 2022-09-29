《神州經脈》人幣止六連貶 滬指高開低走 大碼放水成交卻兩年低

英倫銀行周三（28日）出手干預債市，美債利率見回落，美股喘定止跌反彈，帶動環球股市造好，加上人民銀行發聲穩定人民幣匯價，A股震盪後周四（29日）早上顯著高開，深市更升逾1%。不過隨著多個板塊拉跌，地產及券商股午後跌幅擴大，滬綜指下午由升轉跌，全日跌0.13%連續第二日下跌，收報3041.2點，盤中低見3026.08點繼續刷新今年5月以來新低，深成指僅升0.18%，無力收復萬一關，創業板指則升0.83%。

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人行繼續大碼放水1800億元（人民幣．下同），周四開展合共1820億元的7天期和14天期逆回購操作。不過在二十大前穩定壓倒一切的風向下，兩市全日成交只有6245億元，是兩年來新低，資金循陸股通淨流入超過34億元。



國家統計局將於周五（30日）公布9月官方製造業採購經理人指數（PMI）。據《路透》綜合26家分析機構的預估中值顯示，9月內地製造業輕微改善，官方製造業PMI料小升至49.6%，但仍是連續三個月位於榮枯線下方（8月官方製造業PMI錄49.4%）；另據15家機構預估中值顯示，財新9月中國製造業PMI料持穩在49.5，為連續第二個月低於50。



今日新聞精選

1. 人民幣匯率周三經歷血雨腥風，全國外匯市場自律機制電視會議稍早召開，要求報價行切實維護人幣中間價的權威性。國際市場方面，英倫銀行宣布無限量購買國債，英鎊兌美元應聲反彈。美匯指數自20年高位回落，下跌1.21%。人幣中間價止步九連挫，小幅反彈5點；即期匯率（CNY）連跌六日後，周四早上強力反彈958點子，報7.1500，其後升幅更一度擴至7.1102；惟午後升勢力有不逮，最低見7.2130，日內波幅達千點之巨，收盤漲458點子，報7.2000，止六連跌，且脫離逾十四年半低位。交易員稱，中間價會否就此守住7.11一線，類似人民幣即期下限鎖住7.25附近，還需要進一步觀察，但目前美元強勢可能延續成為市場共識的情況下，不能指望監管喊話就能扭轉市場預期；另外國慶長假臨近，市場流動性可能較差，匯率波動仍會偏大。人行放話警告市場「不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值」，又指應當加強引導和糾偏，要求堅決抑制匯率大起大落。高盛認為，該聲明可作為人行針對近期人民幣快速貶值的口頭指導，不過人民幣已然創下逾十四年半新低，表明人行不會捍衛特定的匯率水平。如果美元繼續全面走強，人民幣仍可能進一步調整。



2. 人民銀行貨幣政策委員會召開2022年第三季度例會。會議指出，深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。用好政策性開發性金融工具，重點發力支持基礎設施建設。會議又指，在國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下，保持物價水平基本穩定。構建金融有效支持實體經濟的體制機制，完善金融支持創新體系，引導金融機構增加製造業中長期貸款，著力穩定產業鏈供應鏈，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應。樓市方面，推動「保交樓」專項借款加快落地使用並視需要適當加大力度，引導商業銀行提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。推動平台經濟規範健康持續發展，對平台經濟實施常態化監管。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。



3. 內地8月社會消費品零售總額同比增5.4%，增速較7月加快2.7個百分點。大宗消費持續回升，8月限額以上單位汽車、家電零售額同比分別增長15.9%和3.4%。商務部新聞發言人束珏婷表示，將從以下三個方面發力，促進消費持續恢復。一是繼續推動落實擴大汽車消費系列政策措施，支持新能源汽車購買使用，加快活躍二手車市場。落實好促進綠色智能家電消費政策措施，開展家電以舊換新，推進綠色智能家電下鄉。促進餐飲、住宿等行業恢復發展。二是進一步恢復和激活消費場景，通過數字賦能、商旅文體融合等打造消費新場景。充分發揮國際消費季、進口博覽會等重要平台載體作用，優化供給結構，激發消費活力。促進新業態新模式健康發展，擴大品牌品質消費，促進綠色消費。三是推進縣域商業體系建設，健全農產品供應鏈體系，積極擴大鄉村消費。加快培育建設國際消費中心城市，統籌推進智慧商圈、商店示範創建，加快建設城市一刻鐘便民生活圈，著力提升城市消費。



4. 國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議，他強調，四季度經濟在全年份量最重，不少政策將在四季度發揮更大效能，要狠抓政策落實，促進經濟回穩向上，確保運行在合理區間。李克強指出，要用好政策性開發性金融工具，加快基礎設施項目建設。用好專項再貸款、財政貼息等政策，加快推進製造業、服務業、社會服務等領域設備更新改造。針對需求偏弱的突出矛盾，想方設法擴大有效投資和促進消費，調動市場主體和社會資本積極性，繼續實施好穩經濟一攬子政策和接續政策，注重用好近期出台的兩項重要政策工具。會議要求，用好政策性開發性金融工具，根據地方項目需求合理確定額度投放，加快資金使用和基礎設施項目建設，在四季度形成更多實物工作量。用好專項再貸款、財政貼息等政策，加快推進製造業、服務業、社會服務等領域設備更新改造，盡早形成現實需求。同時，依法依規提前下達明年專項債部分限額。



5. 中國進出口銀行表示，截至9月28日，進銀基礎設施基金已完成500億元資金投放任務，共支持了106個重大項目。從投向看，向港口、鐵路、公路等交通基礎設施領域投放基金332億元，佔比66.4%；向能源及水利基礎設施領域投放基金62億元，佔比12.4%；向集成電路領域投放基金53億元，佔比10.6%；向產業園區及重大物流基礎設施領域投放基金35億元，佔比7%。另據《路透》引述兩位消息人士周四透露，國家財政部周三召開會議透露四季度政府債券發行計劃，其中的國債發行規模約2.5萬億元，此外還將督促地方加快發行5000億元左右的專項地方債結存限額。此外，《證券時報》報道，截至9月28日，由三家中國政策性銀行參與的第二批3000億元基礎設施基金已全部投放完畢。消息人士稱，監管要求抓緊發新下達的專項債，但應就是限額餘額，沒提及明年的提前批。有專家表示，5000多億元專項債結存限額預計將於四季度進入基建領域，並為基建項目帶來約3500億元的接續資金，由此助力全年基建投資增速維持在10%左右。



6. 發改委外資司副司長夏晴在發布會表示，加緊出台2022年版《鼓勵外商投資產業目錄》。新版《目錄》將進一步擴大鼓勵範圍，引導外資投向製造業、生產性服務業等重點領域，以及中西部和東北地區。發改委價格司副司長牛育斌表示，中國物價總水平在合理區間運行。重要民生商品供應充足和價格基本穩定，為穩物價提供了有力支撐。不過據發改委監測，上周（19-23日）內地36個大中城市精瘦肉零售價格周均價相較去年同期上漲30%，進入過度上漲二級預警區間。依照預案規定，將於本周投放今年第4批中央豬肉儲備，並指導各地聯動投放地方政府豬肉儲備。針對部分自媒體為兜售飼料添加劑和獸藥產品而故意渲染生豬漲價氛圍、誘導養殖戶盲目壓欄惜售和二次育肥等行為，國家發改委價格司指導地方發展改革委對相關自媒體進行約談，要求合法合規經營，不得捏造散布生豬漲價信息、故意渲染漲價氛圍。相關自媒體負責人表示，將立即糾正自身錯誤行為，不為吸引眼球、增加流量、推銷產品而渲染漲價氛圍，避免誤導生豬養殖戶。此外，價格司還對部分故意誇大其詞、渲染生豬漲價氛圍的市場機構進行了提醒。



7. 美國證券交易委員會9月28日依據《外國公司問責法》（HFCAA）再將2家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單。兩家公司為中國健康實業股份有限公司及和利時自動化。此外，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的檢查員本月中起已在香港對中概股的審計底稿進行檢查。據《彭博》引述知情人士報道，普華永道等審計公司的員工一邊要回答PCAOB提出的各種詳細問題，一邊要聽取中國監管部門的指示，哪些信息被視為國家機密不能透露。報道指，中國官員有時候會要求將公司文件中的姓名、地址和薪資水平塗黑。知情人士補充道，不過到目前為止，刪節資料基本上不影響檢查審計底稿的完整性，亦無關緊要，強調PCAOB關心的不是敏感材料，而是要檢查審計工作是否縝密。知情人士透露，中國派出約10名中國證監會和財政部官員飛抵香港，多數會說英語。



8. 俄羅斯最大的證券交易所表示，隨著俄羅斯在面臨西方全面制裁的情況下加強與中國的經濟聯繫，明年人民幣—盧布交易量將超過美元—盧布交易量。莫斯科交易所在一份報告中表示，8月份人民幣—盧布交易額超過69億盧布（約8.6億元人民幣），相當於2021年12月俄烏戰爭爆發前的61倍。隨著西方國家對俄羅斯關閉了大門，該國把重點放在與中國的合作上。兩國增加了貿易，俄羅斯公司開始發行人民幣債券。俄羅斯央行表示，俄羅斯現在是人民幣國際結算的第三大用戶，僅次於香港和英國這些傳統的人民幣離岸中心。根據俄羅斯央行的數據，在最新的制裁俄羅斯及其公司使用美元成為問題之前，俄羅斯去年與中國的貿易中有49%以美元結算，26%以歐元結算，19%以人民幣結算，只有6%以盧布結算。今年，隨著西方客戶減少購買俄羅斯石油和天然氣，俄羅斯將更多的能源出口轉向中國，使其獲得了巨大的貿易順差。俄羅斯總統普京早前表示，中國今後將以盧布和人民幣各一半從俄羅斯天然氣工業公司購買天然氣。

撰文：經濟通中國組

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