【賣地計劃】政府下季推3住宅地涉2500伙 總供應5900伙

政府公布本財年第三季（2022年10至12月）賣地計劃。發展局局長甯漢豪在記者會上表示，將推出3幅住宅地招標，分別位於啟德、赤柱及堅尼地城，各提供1750、605及150個單位，合共提供2500個單位。

（Oscar攝）



市建局為皇后大道西／賢居里招標項目，料提供200個單位。剛與政府達成換地協議的港鐵(00066)小蠔灣車廠項目料進行第一期招標，可提供1400個單位。連同下季度將有2個私人發展及重建項目，合共提供1800個單位。計及不同來源，第三財季預計可提供約5900個私人住宅單位。



首三個財季合共可提供約1.19萬個單位，為全年目標逾90%。



另外，政府於第三財季亦計劃推出安達臣道公屋群內商業用地，提供總樓面面積約10250平方米。市建局亦計劃推出觀塘市中心發展區商業項目，提供約20萬平方米賴面面積。

甯漢豪：不會因市況放慢推地步伐 推地不應為托市

甯漢豪表示，在環球經濟前景充滿挑戰下，本地樓市氣氛相對疲弱，但市民對於房屋供應有殷切期望，認為政府不會因目前經濟環境放慢推地步伐。息口影響房地產，縱使現時地價未如想像中高，亦不影響推地決心。



被問及為何在市況轉弱時推出啟德地皮招標，她指出，會定時推出啟德地皮，否則會影響社區活力，而推地不應為了「托市」，而是社會有相關需求。她亦稱，啟德區內樓價為大家可負擔水平，亦屬好事。



她續指，政府在推地前會作合理估值，達底價方會出售，即使與年初預算估值有下行壓力，若有機會未達1200億元賣地收入目標，相信財政預算案亦會就此交代及安排。她稱，不會因用地「留到好價才出售」。



而剛與政府達成換地協議的港鐵小蠔灣車廠項目則會就「螞蟻搬家」方式興建，期間需遷就由於車廠營運，至於該多期項目採用一次過補地價，甯漢豪回應指，因項目橫跨多年發展，發展方亦冀投資上具有穩定性。

三幅住宅地總值料逾340億

（資料圖片）



中原測量師行張競達估計，下季推出的3幅住宅地，總值約340.2億元，當中以啟德地規模最大，地皮位於前北面停機坪用地，附近項目以公營房屋為主，毗鄰近屯馬線宋皇臺站，交通便利，位置極具吸引力，預計地皮每呎樓面地價約1.25萬元，地價可達172.5億元。



堅尼地城西寧街及域多道住宅地地皮面積細，位於廣基工廠大廈及亨富閣之間，料高層單位可享有海景，另一邊亦可享摩星嶺一帶山景，相信落成後主打中小型單位。堅尼地城市區地皮供應罕有，相信可吸引中小型發展商入標，估計每呎樓面地價約1.6萬元，地價約8.3億元。



赤柱環角道豪宅地面積相當大，屬區內20年來最大型的地皮供應，可落成規模較大的豪宅屋苑，料可提供600多個單位，亦會提供一間安老院舍，中高層單位將可飽覽海景，估計每呎樓面地價約2.5萬元，地價約159.4億元。



觀塘安達塘道商業地估值約6.9億

商業項目方面，政府將推出觀塘安達塘道商業地，張競達指，地皮附近以公營房屋為主，料該地日後將用作零售及民生服務為主，參考本月初極速批出的鄰近一幅商業地，估計該地每呎樓面地價約5500元，地價約6.9億元。

撰文：經濟通採訪組

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