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【虛幣世界】分析預計美國經濟硬著陸，美股下跌虛幣反彈

30/09/2022

　　隔晚美國第二季實際GDP年化按季終值為負0.6%，符合市場預期，意味美國經濟確實陷入技術性衰退，美股三大指數下跌，標普創下年內最低位收市，市場避險情緒濃厚，惟加密貨幣有反彈跡象，其中比特幣微升至19500美元水平，而以太幣則維持1330美元關口。


　　據外地傳媒報道，美國對沖基金經理Druckenmiller預計，美國在2023年將出現經濟衰退，而且未來十年股市可能會停滯不前。他認為問題根源，在於規模30萬億美元的量化寬鬆政策，而美聯儲將自己及美國置於危地，亦不知道利率要達到多高才能解決通脹問題，同時他亦一路在做空股票。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19518.28元(美元．下同)，跌0.37%(24小時比較．下同)；以太幣現報1334.95元，跌0.06%；艾達幣報0.4396元，升0.32%；瑞波幣報0.4803元，跌1.50%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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