  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：恒指16800危危乎！「溫總底」下調至16170？

30/09/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　有傳人民銀行要求國有銀行沽出美元轉買人民幣，以遏抑近期人民幣跌勢。消息傳出後，離岸人民幣應聲急彈，一度彈至7.89兌1美元。正值國慶前夕出手，只屬粉飾櫥窗？對長遠提振人民幣成效又有多大？人行及銀保監宣布對部分城市階段性放寬首套住房的貸款利率下限，惟市場信心仍未恢復？十一國慶黃金周將至，逐步開關的澳門又能否受惠？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

161.500

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

43.750

異動股

02331

李寧

59.500

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 161.100
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 43.600
  • 02331 李寧
  • 59.300
  • 09922 九毛九
  • 13.720
  • 01211 比亞迪股份
  • 190.100
股份推介
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.950
  • 目標︰$1.03
  • 01093 石藥集團
  • 7.660
  • 目標︰$8.70
  • 01785 成都高速
  • 1.910
  • 目標︰$2.04
  • 00168 青島啤酒股份
  • 74.100
  • 目標︰$85.70
  • 00005 滙豐控股
  • 41.050
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 264.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.050
  • 00388 香港交易所
  • 269.000
  • 00005 滙豐控股
  • 41.050
  • 03690 美團－Ｗ
  • 161.100
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 2.740
  • 目標︰--
  • 01211 比亞迪股份
  • 190.100
  • 目標︰--
  • 01171 兗礦能源
  • 28.200
  • 目標︰$36.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/09/2022 09:45  《Ａ股焦點》內地放寬部分城市房貸政策，萬科A、保利發展升2%

30/09/2022 09:39  《異動股》傳人行指示沽美元後人幣反彈，內銀股走高，招行升1%

30/09/2022 09:34  【聚焦數據】內地9月官方製造業PMI反彈至50.1%，高預期

30/09/2022 08:44  【聚焦人幣】傳人行指示國有銀行拋售美元抑貶值，在岸離岸人幣彈

30/09/2022 08:35  【樓市鬆綁】新建住宅銷售遜的城市可自主下調首套房貸利率下限

29/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２４億元，買恒生國企沽友邦

30/09/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】大摩點評券商股，花旗維持看好比亞迪上６４０元

30/09/2022 10:13  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９７，美元兌人幣升報７﹒１２５０

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：恒指16800危危乎！「溫總底」下調至16170？
人氣文章

新聞>市場動向

林溢欣教材初售已超二千萬 DR-Max開萬呎教育資源中心
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】分析預計美國經濟硬著陸，美股下跌虛幣反彈
品味生活
生活
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

一花一世界！投進莫奈印象派園地Staycation、野餐、繪畫！頂樓餐廳品嘗30日乾式熟成T骨扒、炭烤波士頓龍蝦、本地平原雞
人氣文章

食療新意思．陳沛思

秋分養生 | 秋分過後日短夜長，要多睡、少劇烈運動、健脾補腎兼滋潤！推介「淮山木耳杞子雞湯」
人氣文章

玩樂 What’s On

各地通關｜台灣下月起實施「0+7」，3類人士可申請入境！加拿大解除防疫限制、日本將認受科興疫苗！一文睇清各地最新入境安排 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

再訪Rosewood彤福軒！試勻招牌+時令菜式：精緻版臭豆腐配金湯蟹鉗、清鮮松茸竹笙雞湯、芋茸香酥鴨、蒜蓉瀨尿蝦陳村粉
人氣文章

Beauty

小清新綠色系美甲推介！森林風、牛油果綠、抹茶綠，以悠然綠調迎接秋冬！
人氣文章

Art & Living

「畫無界‧融無限」無障古蹟畫賽：以畫作帶出欣賞歷史建築新角度
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋天養生 | 咽喉不適、聲音沙啞、痰黏吐不出，可能是慢性咽喉炎！中醫推介橄欖茶、青果茶，清咽開聲、紓緩喉乾喉痛
人氣文章
秋天養生｜眼乾、喉嚨乾涸、小便黃？是秋燥！咩體質最易受秋燥影響？教你焗茶滋陰潤燥、益精血
人氣文章
綜合維他命補充劑成熱話！可改善長者認知力？減心血管病死亡率？有3類人勿亂食！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 10:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 10:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 10:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/09/2022 10:21
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning30/09/2022
溫鋼城：恒指16800危危乎！「溫總底」下調至16170？
人氣文章市場動向30/09/2022
林溢欣教材初售已超二千萬 DR-Max開萬呎教育資源中心
人氣文章財經熱話30/09/2022
【虛幣世界】分析預計美國經濟硬著陸，美股下跌虛幣反彈
人氣文章市場先機30/09/2022
加密貨幣何時開始進入上漲走勢？
人氣文章財經熱話29/09/2022
【賣地計劃】政府下季推3住宅地涉2500伙　總供應5900伙
人氣文章中國故事29/09/2022
《神州經脈》人幣止六連貶　滬指高開低走　大碼放水成交卻兩年低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金