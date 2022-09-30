【大行炒D乜】大摩點評券商股 花旗維持看好比亞迪上640元
30/09/2022
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30/09/2022 08:36 【大行炒Ｄ乜】大摩點評券商股，花旗維持看好比亞迪上６４０元
30/09/2022 10:13 《財資快訊》美電穩報７﹒８４９７，美元兌人幣升報７﹒１２５０
|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 12:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 12:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 12:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/09/2022 12:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|大行報告30/09/2022
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