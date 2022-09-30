  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大摩點評券商股　花旗維持看好比亞迪上640元

30/09/2022

 

 

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

163.700

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

45.100

異動股

02331

李寧

61.600

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 163.700
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 45.100
  • 02331 李寧
  • 61.600
  • 09922 九毛九
  • 13.780
  • 01211 比亞迪股份
  • 193.500
股份推介
  • 01880 中國中免
  • 188.400
  • 目標︰$210.00
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.930
  • 目標︰$1.03
  • 01093 石藥集團
  • 7.800
  • 目標︰$8.70
  • 01785 成都高速
  • 1.910
  • 目標︰$2.04
  • 00168 青島啤酒股份
  • 74.400
  • 目標︰$85.70
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 266.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 163.700
  • 00005 滙豐控股
  • 40.900
  • 00388 香港交易所
  • 270.200
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 2.750
  • 目標︰--
  • 01211 比亞迪股份
  • 193.500
  • 目標︰--
  • 01171 兗礦能源
  • 28.450
  • 目標︰$36.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/09/2022 09:45  《Ａ股焦點》內地放寬部分城市房貸政策，萬科A、保利發展升2%

30/09/2022 09:39  《異動股》傳人行指示沽美元後人幣反彈，內銀股走高，招行升1%

30/09/2022 09:34  【聚焦數據】內地9月官方製造業PMI反彈至50.1%，高預期

30/09/2022 08:44  【聚焦人幣】傳人行指示國有銀行拋售美元抑貶值，在岸離岸人幣彈

30/09/2022 08:35  【樓市鬆綁】新建住宅銷售遜的城市可自主下調首套房貸利率下限

29/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２４億元，買恒生國企沽友邦

30/09/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】大摩點評券商股，花旗維持看好比亞迪上６４０元

30/09/2022 10:13  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９７，美元兌人幣升報７﹒１２５０

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大摩點評券商股　花旗維持看好比亞迪上640元
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：恒指16800危危乎！「溫總底」下調至16170？
人氣文章

新聞>市場動向

林溢欣教材初售已超二千萬 DR-Max開萬呎教育資源中心
品味生活
生活
人氣文章

中環人．溫天納

人民幣會貶值多少？
人氣文章

暢所欲妍．屈穎妍

犯罪，一天都嫌多 3
人氣文章

娛樂情報

「安心事件」後首推新歌 許志安明晚開Live會歌迷 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

0+3 返鄉下：日本自由行5大注意事項，準備出發必讀！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

字字珠璣的書法氣韻：隨詩舞隨畫樂，細味以文字為本、延續千年的藝術體系
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：Andy Warhol 的Queen Elizabeth II 成同類型版畫，歷史最高成交！同場加映：日本藝術家LY、六角彩子與山本麻由香的近期走向！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
濕氣難耐，想念媽媽的湯水！今期食譜：暖胃去濕「花椒炆白蘿蔔」
人氣文章
可可精華VS綜合維他命補充劑！邊個更能鞏固長者認知功能？結果讓研究人員大感意外！
人氣文章
明知道對方是玩家，只要當下被用心溺愛，開心過便無悔？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 12:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 12:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 12:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/09/2022 12:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章大行報告30/09/2022
【大行炒D乜】大摩點評券商股　花旗維持看好比亞迪上640元
人氣文章開市Good Morning30/09/2022
溫鋼城：恒指16800危危乎！「溫總底」下調至16170？
人氣文章市場動向30/09/2022
林溢欣教材初售已超二千萬 DR-Max開萬呎教育資源中心
人氣文章財經熱話30/09/2022
【虛幣世界】分析預計美國經濟硬著陸，美股下跌虛幣反彈
人氣文章市場先機30/09/2022
加密貨幣何時開始進入上漲走勢？
人氣文章財經熱話29/09/2022
【賣地計劃】政府下季推3住宅地涉2500伙　總供應5900伙
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金