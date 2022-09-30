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《午市前瞻》專家憧憬二十大推動大巿 內銀股有隱憂宜買中移動

30/09/2022

　　恒生指數半日收報17154，跌11點或0.07%，主板成交429.4億元。恒生中國企業指數報5893，跌18點或0.31%。恒生科技指數報3439，跌42點或1.23%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報266.6元，跌4元或1.48%，成交28.99億元;美團收報163.7元，跌6.5元或3.82%，成交14.61億元;阿里巴巴-SW收報77.1元，升0.25元或0.33%，成交14.25億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(中移動網頁截圖)

 

曾永堅:憧憬二十大推出政策穩定經濟


　　恒指今日平開後走高，最高升至17344點，其後下跌，最低見17016點，之後呈橫行，上午微跌11點收。椽盛資本投資總監曾永堅認為恒指短期仍然在17000點排徊，上下波幅300至400點。他表示外圍經濟仍然不穩，投資意欲低迷，美元強勢直接影響恒指走勢疲弱。但他指出十二月中旬中共召開二十大，憧憬推出大刀濶斧的政策以穩定經濟，包括解決內房的債務危機等明確措施，恒指短期才有轉升動力。


內銀不宜沾手 中移動堅定不移


　　今日有消息指人民銀行指示國有銀行準備干預人民幣匯率，包括在離岸巿場大規模拋售美元，以遏制人民幣貶值，多隻內銀股上升。對於是否入巿，曾永堅籲不宜沾手。他認為國有銀行配合人行政府是司空見慣，並非投資因素，反觀內房債務危機，拖累內地銀行，令資產惡化及出現壞賬，縱使內銀息高，但仍不建議買入。


　　外圍經濟動盪，但曾永堅認為中資電訊股相對穩定，受惠國家全面推動經濟數碼化，政策協助新經濟的基建。中移動(00941)是電訊龍頭，客戶基礎及網絡最大，是必然之選。他建議50元以下買入，上望60元，止蝕位為10-12%。


炒0+0措施及內地通關吼國泰


　　他還建議買入國泰(00293)，估計香港將會實施0+0入境措施，以及內地通關，國泰已經積極增加航班，可於8元以下吸納，上望9.2元，止蝕位為10-12%。 

 

中移動近期在52元水平受阻後反覆回落，今早低開並失守50天線。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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