【月結－疫後部署】憧憬二十大後有好消息 惟19500有阻力

多項不利因素於9月持續發酵，由8月延續至9月的減持潮繼續困擾港股，月初再「傳」騰訊(00700)部署減持美團(03690)，又有股神「真」出手沽比亞迪(01211)。同時外圍群鷹飛舞，各國央行加息幅度有增無減，9月中以後的加息潮後，又遇到英國新首相卓慧思新官上任三把火，宣布大幅減稅，引發英鎊大跌，間接加劇美元強勢，包括人民幣在內多種貨幣受壓，沉重沽壓突襲港股，令恒指連環跌穿支持位，終再創年內新低。

(資料圖片)



黃偉康：二十大前人幣將被沽盡



二十大將於10月中旬展開，市場憧憬二十大會出現提振市場的消息，但此前AH股市不斷遭遇考驗，內地經濟數據偏淡之餘，人民幣連番貶值，拖累股市表現。安里控股主席兼行政總裁黃偉康分析指，市場往往想透過國家政策來分析大市方向，但偏偏容易捉錯用神。他透露，有較熟悉國情的內地券商，並非無意入手港股，而是二十大前不敢貿然入市，即使中央不時放風鬆手，但消息未落實，寧願等二十大過後，塵埃落定才入市。



黃偉康亦提到，美國等外國投資者有時比香港投資者對中國政治更為敏感，故借中國經濟弱勢來盡沽人民幣，反正人人都預期二十大過後會回升，索性先壓至最低，而對中港投資者而言趁低吸納亦非壞事。



他亦提到，現時政治因素影響大市，儘管與二十大相關的諸多消息未明朗，但誰都不希望經濟轉差，所以無論結果如何都大有機會出現支撐經濟政策，市場氣氛有望轉趨明朗化，另外，美元強勢亦相對有利美國投資者投資意欲。



「0+0」如箭在弦，內地或以港作緩衝



香港檢疫政策已放寬至「0+3」，市場憧憬二十大後，內地或會放寬防疫政策。黃偉康指，近期有傳內地海關人員獲指示須提早清假，故市場開始有心理準備，內地或會放寬防疫，但他對放寬程度有所保留。他解釋，內地嚴謹控疫情有可能主要出於對醫療系統考量，內地人民風氣與國外不同，內地人民即使症狀輕微亦會湧至醫院求診，中央或擔心醫療系統的承壓能力，故未必肯鬆手。



黃偉康指，香港實行「0+3」同時正醞釀「0+0」，內地有可能會以香港為試點。試行放寬後，看看會否出現狀況繼而才會放寬內地防疫政策，而即使放寬程度亦未必大，又或者將外國人入境中國境內的商務活動轉移至香港，相對於香港亦是機會。



港股市再部署沽空風險高



恒指9月試完一底又一底，黃偉康提到外圍仍滿布不利因素，雖然英倫銀行緊急買債間接放水，但意大利新總理上台有可能推動脫歐，另外，預期美國下次會議仍會加息0.75厘，恒指17000有支持，期間有可能震盪試穿17000。但他提到，市場預期二十大後股市轉好，恒指即使再跌，空間亦不大，預期最多只有800點，若淡友現時部署沽空亦要面對相當大風險，因正憧憬半個月後二十大鬆手撐經濟。另外，香港亦有可能推出「0+0」，若落實將帶動股市大幅回彈。



他預期港股須多捱兩星期，期間人民幣受美匯強勢影響將會受壓，而目前本港銀行體系結餘尚餘過千億美元，二十大後或將有進一步行動。

恒指整個9月份累跌2732點，跌幅13.7%。(經濟通HV2報價系統截圖)



溫鋼城：人民幣短期料區間上落



人民幣持續走弱，本月離岸人民幣更一度跌穿7算，為有紀錄以來首次跌穿此關。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，美匯指數仍然強勢，人民幣走弱是合情合理。他續指，目前美國只是中國第三大貿易夥伴國，中國與歐洲及東盟在貿易方面趨向有更多合作，惟近期歐洲貨幣走勢偏軟，損害了中國廠商及出口商的競爭力，人民幣亦需要貶值，平衡他們的利益。然而，內房危機至今仍在，人民幣貶值過快會引發其他行業出現問題。



他認為，內房問題、遜於預期的經濟數據、疫情問題等因素仍會影響人民幣走勢，而人行對商業銀行的窗口指導、進一步降低外匯存款準備金率等措施，相信是想在可控的範圍內，令人民幣有序貶值，並非急速貶值。他又指，人行應該會等待美國不再大幅加息，美元升勢放緩之時，才推出量化寬鬆政策。



走勢上，溫鋼城指人民幣跌幅已較其他外幣為小，人行又出手救人民幣，短期會在7.1水平上落，並預期人行短期難以推出大水漫灌的政策，到明年才用貨幣政策刺激經濟。



19500料成恒指阻力



至於整體大市方面，被問到對10月傳統股災月有何看法時，溫鋼城笑指：「大市是否早已陷入股災？」他亦認為，目前仍然看淡後市為主。他表示，加拿大最新的CPI升幅已回落，加上高基數效應下，相信聯儲局今年內只會加息至4厘。不過，他指出外圍經濟環境仍不明朗，貨幣政策收緊，未來亦要視中央會否放寬防疫政策，預期恒指在19500會有阻力，在2011年10月低位16170才有較明顯的支持。

撰文: 經濟通通訊社市場組戚朗軒、余穎恒

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