【月結－疫後部署】新秀麗受惠檢疫放寬 車股比亞迪吉利最好揸

港府推出「0+3」檢疫措施，國泰(00293)反而阻力重重？周大福未必受惠？芯片業面對一大問題，中芯(00981)、華虹(01347)不宜沾手？中央出手穩定煤價，是時候買煤炭股了？汽車股調整何時結束？專家與各位逐一拆解！

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溫鋼城：旅遊概念股留意新秀麗



港府表示，隨著確診數漸趨平穩，未見大幅增加，自9月26日起實施便利來港措施，包括放寬從海外或台灣入境檢疫要求，由現時的「3+4」縮短至「0+3」；取消登機前核酸檢測要求，只需提交24小時內快測陰性證明等。



市場憧憬政府放寬防疫措施，有望帶動航空業復甦，惟國泰股價在9月份只升逾1%。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，全球即將步入冬季，歐洲能源危機未除，油價可能上揚，對國泰的燃料成本構成一定壓力。他續指，市民因應「0+3」措施下有更大出外旅遊意欲，經濟艙售票情況有望改善，但對商務艙及頭等艙的售票幫助不大，公司亦要面對新加坡的競爭，部署上宜以短炒為主。他建議投資者可於現價買入，目標9.5至10元，收市跌穿7.8元止蝕。

新秀麗自2020年3月低見5.2元上市低位後反覆上升。(經濟通HV2報價系統截圖)



至於本地零售股，周大福(01929)能否受惠於逐步放寬的防疫措施？溫鋼城認為，周大福在內地業務的比重提升，目前又未見政府會全面開通自由行，相信「0+3」措施不會令股價大幅上升。他又指，周大福股價走勢沒有明確方向，想買入的投資者可於14元買入，目標15.5元。



在「0+3」措施下，溫鋼城建議投資者留意新秀麗(01910)。他表示，隨著政府放寬出入境檢疫安排，加大市民出外旅遊的意欲，旅遊需求預料會提高，主要從事設計、製造、採購及分銷行李箱的新秀麗能受惠。他又指，新秀麗股價年內反覆向上，自7月開始在50天線屢見支持，建議投資者可於18.8元買入，目標21元，17.3為止蝕位。



芯片股不宜買華虹



中美雙方在晶片方面的角力持續。拜登在8月9日簽署了《芯片法案》，動用527億美元，鼓勵芯片商撤回美國生產。此外，美國芯片設計大廠輝達(Nvidia)、超微(AMD)上周證實已接獲美國政府通知，被要求禁止出售人工智慧(AI)相關的高階運算芯片給中國。



溫鋼城表示，美國生產晶片成本高，《芯片法案》對推動美國芯片業作用不大，並對電動車股、手機設備股帶來較大壓力，而有關法案未限制企業對芯片公司的技術使用，對中芯(00981)影響不會太大。



不過，他指芯片行業要面對的利淡因素不少，包括芯片供應增加，價格有所下降，更可能會出現產能過剩，不利芯片股發展。他提到，芯片股之中不建議投資者買華虹(01347)，因為股價年內跌勢未止，即使9日RSI已跌至嚴重超賣區，惟公司未來會受產能過剩的風險影響。至於中芯，他估計股價短期會在14至16.7元上落，投資者可於14元買入，止蝕位13.98元。



黃偉康：煤炭股料反彈惟留意資金輪換



二十大臨近，同時天氣轉涼，去年冬季保暖用電需求急升引發煤價炒至「煤超瘋」，二十大或有可能進一步穩控煤價。安里控股主席兼行政總裁黃偉康分析指，美元強勢令所有資源價格都回落，煤炭價格亦有所回落。但中國煤炭需求強勁，無論發電或生產都要用電，故煤炭需求不會下降。



但內地政府會限制煤價，以控制發電成本不會過高，中央會保證煤企不會虧損但同時亦賺得不多。目前煤炭股受夏天用電需求刺激再度破頂，已經有點過了頭，兗礦(01171)今年3月低見16元，目前回落仍企穩28元水平，未來冬季保供電有可能刺激再度挑戰36元高位，但若憧憬二十大後股市轉趨，低殘科技股亦更為值得博反彈，而且彈力更強，煤炭股升幅易受資金輪換影響。

比亞迪遭股神減持後走勢偏弱，最終失守200元關口。(經濟通HV2報價系統截圖)



蔚小理遭夾攻 比亞迪吉利更稱心



汽車業向為中央重點扶持板塊，早前曾刺激一輪炒風，如今股價集體回落，市場正估計二十大後會否再出台有關支持汽車及新能源汽車發展措施。黃偉康相信，針對汽車板塊的利好措施會繼續推出，但關注早前炒起的「造車新勢力」蔚小理三股，因更多新企業進場，蔚小理亦已變成「舊勢力」。他指，蔚小理正面對「前後夾攻」，後有新企業進場，前有傳統車企染指新能源車，甚至小米(01810)、華為等科企都想分一杯羹，加劇市場競爭，加上早前限電因素，影響蔚小理第二及第三季交付量。



競爭加劇下，黃偉康指出蔚小理盈利能力將受到影響，而相對盈利能力更強的「舊勢力」更為值得留意。藍籌比亞迪(01211)及吉利(00175)過去兩個月大幅回落，其中市場一直擔心比亞迪遭股神巴菲特減持，黃偉康相信股神不會低於200元出貨，故200元會有較強支持力，若回升至250元則要觀望股神會否出貨。另外，吉利業績良好，直言現時股價低於11元是「非常抵買」，暫定18元作目標。

撰文: 經濟通通訊社市場組戚朗軒、余穎恒

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