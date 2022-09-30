  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【新冠肺炎】下周四起餐廳每枱人數放寬至12人　酒吧放寬至6人

30/09/2022

　　醫務衞生局副局長李夏茵宣布，下周四（10月6日）起餐飲處所每枱由8人放寬至12人；表列處所每組活動由8人放寬至12人，涉美容院、健身室、卡啦OK等；酒吧每枱放寬至6人、宴會由120人放寬至240人，快測要求不變。此外，當局取消針對郵輪的熔斷機制。

 

（政府新聞處）


　　李夏茵又指，實施「0+3」之下，政府會容許已入住酒店或賓館的抵港人士，一旦確診，可以在處所容許下，自費在原址隔離。當局已聯絡60間原本的檢疫酒店，有30間表示願意配合原址隔離措施，當局會向業界發出最新防疫指引。


　　李夏茵表示，安排確診旅客原址檢疫理念與安排家居檢疫一樣，輸入個案中較少重症，原則是希望病人在適合的地方接受適合的治療。當局已平衡風險及利益，認為將確診病人由酒店搬到其他地方，若有閃失可能致疫情蔓延，因此希望減低接送。

　
暫未有足夠數據放寬「0+0」

　
　　被問到實施「0+0」的時間表，李夏茵表示「0+3」只是實施了5天，暫時未有足夠數據決定調整與否。


　　對於有專家指可取消「安心出行」，李夏茵解釋，政策設計是用作保護高危群組，即一老一幼，而目前有關群組的接種率尚有上升空間。

 

徐樂堅：過去一周疫情穩定 日均約3700宗個案

 

　　衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，過去一周疫情穩定，本地個案3500至4020宗，平均每日3700宗；輸入個案117至245宗，平均每日180宗，入境後3日找到的個案佔75%；學校每日405至1280宗，涉230至710間學校；院舍個案30宗，包括21間安老院舍及9間殘疾人士院舍。變異病毒株BA.5每日均佔本港個案約85%，相信已到平穩狀態。


　　當局又指，難以預計未來疫情會否再出現爆發，指仍然有群組未有高疫苗接種率，如果群組出現爆發，加上接種疫苗後的抗體水平會隨時間下降，及冬天病毒更活躍，個案可能上升。　


亞博館今日轉為備用狀態


　　醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗表示，會逐步調整公立醫院人手、病床及服務量，亞博館周五起轉為備用狀態。現時醫管局非緊急服務已回復到正常的80%。另外，由今日起，26間醫院非急症病房會放寬探病限制，增加探病時段和人次。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

165.600

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

46.000

異動股

02331

李寧

60.100

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 165.600
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 46.000
  • 02331 李寧
  • 60.100
  • 09922 九毛九
  • 12.880
  • 01211 比亞迪股份
  • 194.400
股份推介
  • 01880 中國中免
  • 197.300
  • 目標︰$210.00
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.900
  • 目標︰$1.03
  • 01093 石藥集團
  • 7.780
  • 目標︰$8.70
  • 01785 成都高速
  • 1.900
  • 目標︰$2.04
  • 00168 青島啤酒股份
  • 74.450
  • 目標︰$85.70
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 266.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.950
  • 00005 滙豐控股
  • 41.250
  • 03690 美團－Ｗ
  • 165.600
  • 00001 長和
  • 43.400
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 2.750
  • 目標︰--
  • 01211 比亞迪股份
  • 194.400
  • 目標︰--
  • 01171 兗礦能源
  • 28.550
  • 目標︰$36.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/09/2022 16:30  《盤後部署》恒指短線勢必向下炒，見16200才會罷休

30/09/2022 16:51  【月結－疫後部署】憧憬二十大後有好消息，惟19500有阻力

30/09/2022 15:17  【新冠肺炎】下周四起餐廳每枱人數放寬至12人，酒吧放寬至6人

30/09/2022 16:34  新世界(17)全年純利升8.5%至12.5億元，派息1.5元

30/09/2022 17:46  【地皮截標】地政總署:屯門大欖住宅地收到5份標書

29/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２４億元，買恒生國企沽友邦

30/09/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】大摩點評券商股，花旗維持看好比亞迪上６４０元

30/09/2022 16:31  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９７，美元兌人幣軟報７﹒０８８４

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】下周四起餐廳每枱人數放寬至12人　酒吧放寬至6人
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》官方財新PMI現背馳　滬指季挫11%人幣貶近6%
人氣文章

新聞>財經熱話

【月結－疫後部署】憧憬二十大後有好消息 惟19500有阻力
品味生活
生活
人氣文章

心理攻防戰．梁若芊

哀莫大於無insight（下）：如何制止沒有自知之明的人走上極端之路？讚賞有無作用？
人氣文章

基金債券攻略．凌風

ELN和「阿Q」你都要識！
人氣文章

玩樂 What’s On

周末好去處｜粉絲召集！「多啦A夢未來百貨公司」登陸香港！逾300款限定商品+等身造型打卡公仔！必搶水管萬年曆擺設、可愛小夜燈
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

深呼吸，我們出發吧！深入沉寂60年的不丹古老朝聖之路，入住安縵喀拉展開秘境探索之旅
人氣文章

Fashion

消費券又來了！即睇Loewe 2022秋冬手袋系列：Goya Puffer 、Bracelet、Puzzle Hobo新袋款推介！經典Hammock及Puzzle新配色新尺寸，一秒心動！
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Kanye West處心積慮自立門戶，下一個被分手會是adidas？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
可可精華VS綜合維他命補充劑！邊個更能鞏固長者認知功能？結果讓研究人員大感意外！
人氣文章
最受關注的新冠後遺症：休止期脫髮！中招後2至5個月內出現！點甩法？可自然康復嗎？
人氣文章
原因不明的肚痛、肚瀉、便秘？「腸易激綜合症」分4大類型！壓力大、常焦慮人士留神
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 21:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/09/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞30/09/2022
【新冠肺炎】下周四起餐廳每枱人數放寬至12人　酒吧放寬至6人
人氣文章中國故事30/09/2022
《神州經脈》官方財新PMI現背馳　滬指季挫11%人幣貶近6%
人氣文章財經熱話30/09/2022
【月結－疫後部署】憧憬二十大後有好消息 惟19500有阻力
人氣文章財經熱話30/09/2022
【月結－疫後部署】新秀麗受惠檢疫放寬 車股比亞迪吉利最好揸
人氣文章財經熱話30/09/2022
放寬部分城市首套房貸利率下限　內房反彈　惟專家指只宜吸中海外華潤置地
人氣文章財經熱話30/09/2022
Tesla急插港新能源車股跟跌　比亞迪再失200元關博唔博得過？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金