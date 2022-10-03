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【虛幣世界】加密貨幣輕微回吐，再有虛幣公司倒閉

03/10/2022

　　上周五(30日)美股跌至年內新低，市場憂慮聯儲局繼續強硬加息將引發大型經濟衰退，加密貨幣則輕微回吐；另外加密貨幣交易所Coinbase表示，目前無法處理涉及美國銀行賬戶的付款或提款，正在調查問題的起因。不過賬戶持有者仍可以使用借記卡或PayPal進行直接購買。


　　曾為全球最大加密貨幣借貸平臺之一的Celsius Network共同創辦人暨執行長Alex Mashinsky周二（9/27）遞出了辭呈，公司早前不敵疫情、俄烏戰爭以及Luna與TerraUSD（UST）崩盤事件，申請了破產保護。不過，據外地傳媒報道指，Mashinsky曾於公司破產前提取約1000萬美元；而Mashinsky發言人表示，Mashinsky及其家人資產已經被凍結了4400萬元，而之前他在帳戶中提取部分加密貨幣，主要用於支付聯邦政府及州政府稅項。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19079.61元(美元．下同)，升0.11%(24小時比較．下同)；以太幣現報1281.96元，升0.41%；艾達幣報0.4219元，升0.57%；瑞波幣報0.4523元，升0.84%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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