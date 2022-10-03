  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫傑料恒指10月先低後高　反彈後或下試16100點水平

03/10/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　上月才傳出全球裁員5000人的瑞信，其反映債務違約風險的信貸違約掉期（CDS）升至2009年新高，市場憂慮或變演成「雷曼2.0」，投行「爆煲」對港股影響有多大？投資者可準備甚麼防風措施？騰訊(00700)積極拓展海外遊戲業務，集團表示會加大收購海外遊戲公司，以抵銷內地對遊戲的嚴格監管，對公司孰利孰弊？新能源車9月交付量出爐，加上理想(02015)上周五發布新車，對新能源車刺激作用有幾大？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00688

中國海外發展

21.550

異動股

02269

藥明生物

48.150

異動股

06098

碧桂園服務

12.660

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00688 中國海外發展
  • 21.500
  • 02269 藥明生物
  • 48.100
  • 06098 碧桂園服務
  • 12.620
  • 09922 九毛九
  • 14.320
  • 02382 舜宇光學科技
  • 75.350
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 7.760
  • 目標︰$8.70
  • 01530 三生製藥
  • 5.750
  • 目標︰$5.99
  • 01880 中國中免
  • 204.600
  • 目標︰$210.00
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.960
  • 目標︰$1.03
  • 01785 成都高速
  • 1.900
  • 目標︰$2.04
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 261.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.350
  • 00005 滙豐控股
  • 40.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 161.600
  • 00388 香港交易所
  • 264.200
報章貼士
  • 01530 三生製藥
  • 5.750
  • 目標︰$5.99
  • 02388 中銀香港
  • 25.450
  • 目標︰$30.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 45.250
  • 目標︰$54.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/10/2022 09:59  《異動股》龍湖(960)升逾6%，人行下調首住房公積金貸款率

03/10/2022 09:58  【外圍經濟】OPEC+或每天減產超過100萬桶原油

03/10/2022 08:45  【樓市鬆綁】人行下調首套個人住房公積金貸款利率0.15百分點

03/10/2022 08:37  中石化(00386)申請美國存託股從倫交所退市

03/10/2022 07:50  《華爾街內望》美股延續跌勢，道指錄得2008年來最長季度滑坡

29/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２４億元，買恒生國企沽友邦

03/10/2022 08:28  【大行炒Ｄ乜】大和降阿里、騰訊目標；海通國際降新世界至中性

03/10/2022 09:45  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣漲報７﹒１１６０

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】新世界績後券商急降目標價　click入嚟睇下
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑料恒指10月先低後高　反彈後或下試16100點水平
人氣文章

新聞>Algo Trade 程式交易

首間港企AI程式交易衝岀國際 Forex Forest連續三年勇奪世界大獎
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

旅行慳錢攻略｜出發前申請這張Debit Card！全球指定ATM提款免手續費！支援12種貨幣，免外幣交易費兼賺現金回贈！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】北溪黑手難辨　結果殊途同歸
人氣文章

陶冬天下．陶冬

英市驚悚時刻 美元強勁周期
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

成事才願付費？低質素卻要求多多？看盡人生百態的Speed dating
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

年輕主廚重新演繹傳統意菜：驚喜紅蝦Burrata芝士、脆皮北極紅點鮭、Piedmont名物慢煮小牛肉
人氣文章

Fifty Shades of Love

避孕不再是女性事？男性也可分擔責任？We-Vibe發表，未來的兩大男性避孕方式
健康好人生 Health Channel
人氣文章
濕氣難耐，想念媽媽的湯水！今期食譜：暖胃去濕「花椒炆白蘿蔔」
人氣文章
中大研發！精準治療測試方法：助急性骨髓白血病童快速配對最適合藥物，有效延長存活期
人氣文章
白髮老是常出現？日本雜誌11款白髮染髮劑大比拼！Liese、L'Oréal持久度獲A+！一個人氣品牌竟然包尾？（附詳細排名）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2022 11:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2022 11:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/10/2022 11:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章大行報告03/10/2022
【大行炒D乜】新世界績後券商急降目標價　click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning03/10/2022
溫傑料恒指10月先低後高　反彈後或下試16100點水平
人氣文章Algo Trade 程式交易03/10/2022
首間港企AI程式交易衝岀國際 Forex Forest連續三年勇奪世界大獎
人氣文章市場動向03/10/2022
大灣區青年發展論壇2022 助你踏上人生更大舞台
人氣文章財經熱話03/10/2022
【虛幣世界】加密貨幣輕微回吐，再有虛幣公司倒閉
人氣文章香港要聞30/09/2022
【新冠肺炎】下周四起餐廳每枱人數放寬至12人　酒吧放寬至6人
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金