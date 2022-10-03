  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】新世界績後券商急降目標價　click入嚟睇下

03/10/2022

 

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00688

中國海外發展

21.550

異動股

02269

藥明生物

48.050

異動股

06098

碧桂園服務

12.660

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00688 中國海外發展
  • 21.500
  • 02269 藥明生物
  • 48.000
  • 06098 碧桂園服務
  • 12.520
  • 09922 九毛九
  • 14.400
  • 02382 舜宇光學科技
  • 75.150
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 7.770
  • 目標︰$8.70
  • 01530 三生製藥
  • 5.720
  • 目標︰$5.99
  • 01880 中國中免
  • 204.800
  • 目標︰$210.00
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.970
  • 目標︰$1.03
  • 01785 成都高速
  • 1.900
  • 目標︰$2.04
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 261.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.200
  • 00005 滙豐控股
  • 40.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 161.500
  • 00388 香港交易所
  • 263.800
報章貼士
  • 01530 三生製藥
  • 5.720
  • 目標︰$5.99
  • 02388 中銀香港
  • 25.500
  • 目標︰$30.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 45.150
  • 目標︰$54.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/10/2022 09:59  《異動股》龍湖(960)升逾6%，人行下調首住房公積金貸款率

03/10/2022 09:58  【外圍經濟】OPEC+或每天減產超過100萬桶原油

03/10/2022 08:45  【樓市鬆綁】人行下調首套個人住房公積金貸款利率0.15百分點

03/10/2022 08:37  中石化(00386)申請美國存託股從倫交所退市

03/10/2022 07:50  《華爾街內望》美股延續跌勢，道指錄得2008年來最長季度滑坡

29/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２４億元，買恒生國企沽友邦

03/10/2022 08:28  【大行炒Ｄ乜】大和降阿里、騰訊目標；海通國際降新世界至中性

03/10/2022 09:45  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣漲報７﹒１１６０

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】新世界績後券商急降目標價　click入嚟睇下
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑料恒指10月先低後高　反彈後或下試16100點水平
人氣文章

新聞>Algo Trade 程式交易

首間港企AI程式交易衝岀國際 Forex Forest連續三年勇奪世界大獎
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

白髮老是常出現？日本雜誌11款白髮染髮劑大比拼！Liese、L'Oréal持久度獲A+！一個人氣品牌竟然包尾？（附詳細排名）
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】北溪黑手難辨　結果殊途同歸
人氣文章

心理攻防戰．梁若芊

哀莫大於無insight（下）：如何制止沒有自知之明的人走上極端之路？讚賞有無作用？
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

男伴要求拍性感照，不從就是不信任？愛一個人與接納他的要求，從來都不是一個等價交換
人氣文章

Beauty

小清新綠色系美甲推介！森林風、牛油果綠、抹茶綠，以悠然綠調迎接秋冬！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

先在外國小拍買便宜貨，再送到出生地拍賣，是不是一條發達之路？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
年過40易受痛症及三高夾擊！參加「健康起步計畫」，腰圍、體重、血壓改善！3個月見效！
人氣文章
居家安老｜跨越年齡界限！打造「全齡住宅」由家具開始？新手照顧者必睇！
人氣文章
10分鐘做好！甘香酥脆「羽衣甘藍伴香酥素雞翼」，一止葷食心癮！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2022 11:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2022 11:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/10/2022 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章大行報告03/10/2022
【大行炒D乜】新世界績後券商急降目標價　click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning03/10/2022
溫傑料恒指10月先低後高　反彈後或下試16100點水平
人氣文章Algo Trade 程式交易03/10/2022
首間港企AI程式交易衝岀國際 Forex Forest連續三年勇奪世界大獎
人氣文章市場動向03/10/2022
大灣區青年發展論壇2022 助你踏上人生更大舞台
人氣文章財經熱話03/10/2022
【虛幣世界】加密貨幣輕微回吐，再有虛幣公司倒閉
人氣文章香港要聞30/09/2022
【新冠肺炎】下周四起餐廳每枱人數放寬至12人　酒吧放寬至6人
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金