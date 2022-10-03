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【上海特寫】無懼疫情上海樓市活躍　熱度難持續十月成交或下墜

03/10/2022

 

　　今年以來，新一輪新冠疫情在內地多個城市爆發，加上中國經濟下行壓力加大，以及前期樓市調控政策滯後顯現等因素，全國房地產市場進入寒冬。然而，經歷了逾兩個月封控的上海，在6月份解封之後，樓市成交卻一直保持活躍，房價更領漲全國，成為「逆市奇葩」。

 

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　　上海中原地產的數據顯示，由於疫情期間積壓的需求集中釋放、疫後房屋改善的需求增加以及樓市穩增長政策出台等因素影響，上海6月新房成交面積90.1萬平方米；7月進一步提高到120.5萬平方米，為去年2月以來的峰值；8月新房成交面積雖然略降至114萬平方米，但絕對量仍保持在110萬平方米以上，屬於活躍範圍；9月以來（截至9月29日），上海新房成交面積為112.8萬平方米，通常最後一日還有衝刺，因此成交面積超過8月份的114萬平方米不成問題。


　　另據國家統計局最新的數據，8月上海新房價格同環比分別上升3.7%和0.6%，二手房價格同環比上升2.8%和0.6%，其中新房環比漲幅居全國首位，二手房同環比漲幅均排在全國前三位。


　　二手房成交方面，上海鏈家研究院的數據顯示，今年8月，上海二手房成交近2萬套，和7月不相上下；成交量同比增長11%，是自去年初以來首次同比增幅「轉正」。


新樓價格表現穩定 惟成交難快速增長


　　上海中原地產資深分析師盧文曦指，上海新樓價格受指導價約束，表現較為穩定，之所以環比漲幅居全國第一，有補漲的因素。今年上半年，上海受到疫情的影響，交易是冰凍的，所以上半年積壓的購房需求在下半年存在集中入市的情況。一方面，「賣小買大」的置換需求登場，另一方面，改善樓盤供應量增加，兩個因素疊加便推高了房價的環比漲幅。

 

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原本有人預測，在上海解封之後一些人會以最快的速度逃離上海，導致房價出現一波下跌然而事實卻並非如此。（林雯婕攝）


　　這波熱度究竟能夠持續多久？盧文曦認為，目前全國樓市處於調整階段，因此上海樓市成交也不具備連續的快速增長的基礎，再加上十一長假影響，成交量下墜是大概率事件。他預計，如果上海樓市韌性依舊強勁，那麼10月新房成交會維持在80萬平方米以上。而二手房由於均價普遍較同地區的新房更貴，市場成交可能會在10月明顯降溫。


豪宅成交攀升 部分價格兩年內翻倍

 

　　此外，上海樓市今年還有一大亮點就是豪宅成交量的攀升。上海中原地產數據顯示，8月上海共成交一手豪宅(總價2000萬元人民幣，及10萬元人民幣/平方米以上)290套，同比增長約12.4%。另外根據「貝殼找房」等平台公開的二手房成交數據，上海豪宅今年成交價漲幅驚人，部分二手豪宅的成交單價在兩年內已經翻倍。

 

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今年疫情過後，上海豪宅市場成交量攀升，部分豪宅價格兩年內翻倍。（林雯婕攝）


　　對此，盧文曦解釋說，豪宅具有較為出色的產品附加值，且因為價格高昂通常只在小範圍內流轉。加上買家一些個人的偏好，因此超出產品本身以外的影響因素特別大，所以會帶來成交價格上的明顯波動；同時，由於豪宅本身具有較強的稀缺性及較弱的流通性，因此豪宅的價格比較堅挺，尤其是頂尖產品不具備大幅下跌的空間和可能。從成交情況來看，即使是在市場低迷期，豪宅也只是在成交量方面明顯縮水，價格上的縮水相對較少。

 

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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