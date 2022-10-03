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【洪灝專訪】港股勿急於撈底　大幅波動市左右心情　惟辛苦仍有賺

03/10/2022


　　「不要騰，只要信」的ATM淪兩三折，穩陣之選的「兩電一煤」慘至腰斬，「9厘高息」的內銀集體新低……從2021年春節起即拾級而下的港股，恒指首三季暴瀉逾六千點，刷新11年新低，到底何處是底？

 

　　對沖基金思睿（GROW Investment Group）駐港首席經濟學家洪灝，接受《經濟通通訊社》專訪時直言，香港或正面臨多年來最複雜的環境(聯儲加息、人幣貶值、增長放緩、中美博弈等)。「港股雖然好平，但平不一定要買」；洪灝提醒，手握現金躍躍欲試的投資者，應確定所謂「反彈」，到底是長期趨勢還是曇花一現。



衰退或已殺到，政策空間難比08年



　　加息、滯脹、動盪、重塑、活下來……20餘年一覺，全球重陷夢魘，世界到底怎麼了？洪灝就指，最近跟投資界同行的交流共識，眾人皆認為現時的情況差過2008年金融海嘯。然而，差在何處？

 

 

 對沖基金思睿（GROW Investment Group）駐港首席經濟學家洪灝。

 

 


　　他解釋，2008年時無論貨幣政策還是財政政策，都有極大的迴旋餘地，如美聯儲當時的資產負債表僅8000億美元，而現時是逾9萬億美元；利率方面，儘管聯儲已三度加息75基點，但實質利率仍是史上最低，「在這樣的大環境下，聯儲可以停止加息嗎？我認為基本無甚機會……相比2008年，現時的政策空間大大壓縮。」

 


　　同時，美歐經濟的多項指標如PMI、零售、樓價、新房開工率、個人儲蓄率等齊現放緩跡象，再加上收益率曲線、美元流動性，都指向經濟可能已經進入衰退。「衰退」雖然暫無官方背書，都已反映在市場的運行中。



匯率顯相對國力，大英淪新興市場



　　既然「天下烏鴉一般黑」，何解美元一枝獨秀，歐元、英鎊、日圓、人幣、澳紐元動輒歷史新低？他認為，匯率與利率走勢、正身處的歷史洪流密不可分。簡而言之，匯率是兩個國家相對的國力比較，包括資本流向、貨幣政策、通脹前景、經濟增長、收益率曲線分化等。

 


　　他以錄得1985年以來新低的英鎊為例，指英國現時負債率幾乎等同意大利這樣的南歐重債國水平，新英揆卓慧思的激進減稅計劃可謂「基礎不成立」，只會加劇英國政府財政危機，必然引發英鎊一瀉千里和通脹火上澆油。他慨嘆：「這個曾經的日不落帝國，從70年代至今每逢全球危機都難避本幣崩潰，市場運作已跟新興市場國家不無二致。」

 

 

 

 


　　對於英倫銀行上周緊急宣布無限量買債，令英國債市匯市一度急彈，他斷定無法持續，因現時大環境可能非常類似1992年、2008年，「而市場不會如此容易被欺騙。」



指數級收益率錄新低或有技術誤讀



　　不過他強調，上述背景梳理並非是要渲染危機的色彩，而是論證市場價格運行只不過是反映經濟周期；回看人類社會經歷四次工業革命，沒有一次經濟衰退無法被克服，「所以我並不認為大家需要過度擔心，甚至相信有很多聰明的朋友，手持很多現金已考慮部署，但不要太急，一定有更好的時機。」

 

 

 


　　將焦點對準港股，他以3月時一波持續約兩個月、回升逾四千點的反彈行情為例，但恐怕此已是整個2022「最易賺的錢」，因該交易並非趨勢反轉，而更接近一個下行趨勢中的反彈，換言之，一旦進入，就要隨時考慮如何全身而退。

 


　　他續指，現時恒指自上而下的指數級收益率已低至6.5倍左右，「的確是有史以來最低，但之所以低，是因為能源巨企和銀行的盈利下行仍未反映出來」，此或解釋了為何恒指跌至17000點仍無人買。



多年最複雜環境當前，平不一定買



　　換言之，現時港股正離底部愈來愈近，但仍未到出手的時候。他表示，人人都希望捉到市場最低點，但其實看市場最關鍵的是確定趨勢，到底屬長期，還是類似3月時的曇花一現。

 

 

 

 


　　「17000點的確已好低，11年都未見過，正常人都好難相信」，他指出香港正面臨多年來最複雜的環境，包括聯儲加息(港元掛勾美元、港銀勢再加P)、人幣貶值、本地經濟增長放緩、中美博弈等；港股雖然好平，但平不一定要買。他笑言，「因為你買了之後，心情可能不會太舒服，市場每日上上下下動輒3%，對身心健康、睡眠質素沒有幫助。」

 


　　那麼，倘若市場真正喘定，選股邏輯會否改變？曾獲選《Asia Money》港股最佳策略師的洪灝卻認為，香港市場不存在選股，「這正是最大的問題」。他指，除了幾十隻恒指成分股，其餘90%至95%的個股都無流動性，「所以想在港股做自下而上選股是好難。」



區間市況規律可循，需把握好機會



　　他續指，很多人選股都是以交易為主，希望即時獲利，但選來選去無非科技、地產、銀行、公用股，「想像空間太小……」

 


　　「如果我們認為指數有得升的話，其實買甚麼股票都沒太大差別。如果風險偏好高，就買細盤股、周期性、高Beta股；如果風險偏好不太高，就買藍籌股。」聽起來似乎有點無奈；但他指，「此種市況對交易員來說可能是好事，因極有規律，只要把握一兩次反彈機會，其他時候就無需太博了！」

 

 

 

 


　　那麼，會不會陷入大幅波動卻長期橫行狀態？洪灝指，雖然港股做了很多嘗試，例如去年在恒指中加入科技股（但遺憾當時正值科技股泡沫頂峰）；而香港作為全球金融中心，服務全球企業上市、發債融資、商品期貨交易等，但始終過分依賴地產、金融，創新不足，「是否能在格局上令香港經濟有根本的變化？令投資回報有根本的變化？無。」

 


　　儘管預期港股或難突破多年來的指數區間，但他強調此現實並不令人太沮喪，反而大量規律、指標都可以證明港股有錢賺，只不過不會如美股十年大牛市般，買幾隻科技股即可躺「平穩」賺，「會辛苦些，但一樣有錢賺」。

 

撰文:俞瑾

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