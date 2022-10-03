【專訪】陶冬：土耳其大碼減息應對通脹頗奇葩（有片）

5.5萬里拉在土耳其可以買到甚麼？8年前是一架最新款的大眾高爾夫牌汽車，如今卻連一部iPhone14 Pro Max也買不到。對於土耳其駭人的通脹，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，土耳其總統埃爾多安的特立獨行外交頗有斬獲，但在管理經濟上就一塌糊塗。

他指，土耳其央行9月22日宣布下調政策利率100基點，政策利率回落到12%，是連續第二個月央行大幅下調政策利率，但這個國家的通脹現在超過80%。以減息應對高通脹，陶博直言做法頗為奇葩。央行的操作已經無法用經濟學的正常思維理解，不過用政治學的邏輯思考，就不難理解了——明年土耳其大選，埃爾多安的支持率創下新低。

在埃爾多安擔任總統的最初七年，土耳其通貨膨脹平均為12.4%，今年就超過60%。央行貨幣超發極其嚴重，對內催生通貨膨脹，對外導致里拉大幅貶值。一方面，高能源價格增加了進口負擔，另一方面，歐洲經濟疲弱衝擊著土耳其出口，導致貿易逆差持續上升。資金大量外流，部分經濟甚至出現美元化傾向。

陶博認為，土耳其經濟更深層次的問題，那就是久治不癒的高財政赤字、貿易赤字、央行濫發信用、嚴重依賴外債。這些問題不作根治，就很難擺脫目前所見的宏觀困境。

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