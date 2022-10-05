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熊麗萍指港股雖反彈惟股民信心未恢復　17800點阻力大

05/10/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　美股連升兩日，累升逾1500點，惟港股重陽節假期前弱勢未止，恒指今日能跟隨外圍股市反彈嗎？匯豐控股(00005)打算出售加拿大業務，並已委任摩根大通尋找潛在買家，估計相關資產總值約70億美元，折合約546億港元。消息傳出後，匯控倫敦股價收市升逾4％，ADR亦較本港假期前收市價高8％！近期匯控多次傳出分拆、出售業務消息，急忙籌錢原因何在？港股假期後復市，而內地則仍處國慶黃金周假期，疫情反覆下假期因素亦難帶動內需消費？

 

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