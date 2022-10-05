熊麗萍指港股雖反彈惟股民信心未恢復 17800點阻力大

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

美股連升兩日，累升逾1500點，惟港股重陽節假期前弱勢未止，恒指今日能跟隨外圍股市反彈嗎？匯豐控股(00005)打算出售加拿大業務，並已委任摩根大通尋找潛在買家，估計相關資產總值約70億美元，折合約546億港元。消息傳出後，匯控倫敦股價收市升逾4％，ADR亦較本港假期前收市價高8％！近期匯控多次傳出分拆、出售業務消息，急忙籌錢原因何在？港股假期後復市，而內地則仍處國慶黃金周假期，疫情反覆下假期因素亦難帶動內需消費？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看