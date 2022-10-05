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《午市前瞻》專家指港股雖強力反彈惟未見底 中海油候買低炒波幅

05/10/2022

　　恒生指數半日收報18013，升933點或5.47%，主板成交583.97億元。恒生中國企業指數報6200，升343點或5.86%。恒生科技指數報3680，升253點或7.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報278.4元，升14.6元或5.53%，成交28.38億元;阿里巴巴-SW收報83.8元，升6.15元或7.92%，成交26.4億元;美團收報174元，升12.3元或7.61%，成交21.21億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(中海油網頁截圖)

 

溫鋼城：未來仍炒經濟衰退


　　港股今早強勢反彈。恒指高開732點，報17811，接近上午收市前半小時，升幅擴大至逾920點。這是否代表恒指已成功擺脫此前頹勢，走勢能繼續向上？


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，隔晚美元及美國債息稍為回落，加上經濟數據優於預期，令美股繼續上升，港股亦跟隨反彈。然而，他指出港股早前已嚴重超賣，今日大幅反彈合情合理，而美國聯儲局仍以抗通脹為目標，已預期經濟會衰退，未來股市仍受制於經濟衰退的負面因素。


　　他又指，早前跌得較多的科技股今日有較大升幅，推動恒指大升，並預料恒指很大機會守得住10天線，但於20天線附近會出現反彈阻力。他強調，10月3日低位16906並非最低位，預期恒指仍未見底，投資者不宜過分樂觀，未來仍要留意美國公布的CPI數據表現是否理想。


中海油回至9.3元買入較值博


　　市場預期石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)在即將於周三(5日)召開的會議中，決定每日減產100萬至150萬桶，甚至200萬桶以支撐油價。三桶油今早造好，中石油(00883)曾升逾3%。


　　溫鋼城表示，除了OPEC+可能大幅減產的消息外，全球即將步入冬天，而今年冬季氣候問題可能更加嚴峻，歐洲各國對天然氣及石油等能源需求仍大。他續指，紐約期油近期在83美元附近有支持，疊加天氣因素，有利油價上升，石油股有望從中受惠。
　　他認為石油股之中，中海油除可受惠油價上升之外，內地防控政策逐步放寬亦對其有利。不過，他表示，中海油短線在10.5元水平有較大阻力，現價買入值博率一般，建議投資者待股價回至9.3元吸納，並在此價位至10.5元之間炒波幅。(er)

 

隔晚國際油價急彈，中海油今早曾升逾4%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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