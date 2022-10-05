【大行炒D乜】高盛點評本地地產股及銀行股 click入嚟睇下
05/10/2022
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05/10/2022 10:27 《財資快訊》美電軟報７﹒８４９７，美元兌人幣報７﹒１１６０
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2022 11:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2022 11:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/10/2022 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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