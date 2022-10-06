  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》專家料恒指20天線附近有阻力 體品股宜候低部署

06/10/2022

　　恒生指數半日收報18010，跌77點或0.43%，主板成交340.74億元。恒生中國企業指數報6181，跌42點或0.69%。恒生科技指數報3651，跌33點或0.91%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及友邦保險(01299);騰訊控股收報277.8元，跌1.2元或0.43%，成交11.4億元;阿里巴巴-SW收報83.6元，跌0.6元或0.71%，成交10.95億元;友邦保險收報70.25元，升0.05元或0.07%，成交7.74億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及京東集團-SW(09618);京東集團-SW收報207.4元，跌5.6元或2.63%，成交6億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及京東集團-SW。

 

(安踏體育網頁截圖)

 

李偉傑：本周宜留意美國就業數據


　　重陽節假日後的首個交易日，恒指大升1008點，惟今早略為回軟。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今天美國將公布首次申領及連續申領失業救濟金人數，而周五則公布9月非農就業數據，相信會影響聯儲局未來的加息取態。他估計，市場正觀望該兩項重要就業數據，部署上較審慎，以致今日港股早段未能延續上日升勢。他認為，若果該兩項數據較市場預期為差，將緩和市場對鷹派加息的不安情緒，對港股有一定幫助。


　　他預期，港股短線反彈阻力會在18200至18400，要突破20天線，需視乎資金會不會回流港股，以及RSI等技術指標能否轉強。


安踏待回至80元吸納


　　已停辦兩年的北京馬拉松周一(3日)宣布，今年將於11月6日恢復舉行。體育用品股上日升幅顯著，安踏(02020)、李寧(02331)漲10%；申洲(02313)更漲近14%。


　　李偉傑表示，恒指自5月開始大幅回調，雖然體品股表現優於大市，但目前市況未完全轉強，恒指尚未見底，體品股仍有可能受到拖累。他續指，北京馬拉松及世界盃等體育盛事均在11月舉行，現時未見資金大舉買入體品股，反映市場提前炒作的意欲不大。他建議投資者待今個月市況較振盪的時間過去，在11月再部署體品股。


　　李偉傑指，安踏一年前已實行變革，毛利及掌握客戶數據的情況有望改善，基本面正轉強，市盈率亦較同行的李寧低，可作中長線部署，買入價80元，目標95至98元。此外，他提到李寧的品牌效應較強，但公司估值偏高，現階段資金吸納體品股的動力不強，建議投資者待股價回至50至55元吸納，中長線目標80元。

 

安踏體育自今年3月以來大致維持在80至100元橫行。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

83.600

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

42.350

異動股

01114

華晨中國

2.480

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.600
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 42.350
  • 01114 華晨中國
  • 2.480
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 207.400
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 240.400
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 32.800
  • 目標︰$39.00
  • 00906 中糧包裝
  • 3.550
  • 目標︰$3.55
  • 06610 飛天雲動
  • --
  • 目標︰--
  • 01093 石藥集團
  • 7.690
  • 目標︰$9.00
  • 01530 三生製藥
  • 6.400
  • 目標︰$5.99
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 277.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.600
  • 00005 滙豐控股
  • 42.250
  • 00388 香港交易所
  • 285.200
  • 00001 長和
  • 45.550
報章貼士
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 9.340
  • 目標︰$12.50
  • 01313 華潤水泥控股
  • 4.140
  • 目標︰$4.30
  • 02319 蒙牛乳業
  • 32.800
  • 目標︰$39.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/10/2022 12:09  【地皮截標】市建局榮光街/崇安街項目至少收7標書，恒地等入標

06/10/2022 09:24  《中概異動》小鵬低開4%，隔晚美股挫8%，蔚來、理想齊跌

06/10/2022 09:13  【新冠肺炎】傳二十大後內地放寬入境，惟香港或無特殊待遇

06/10/2022 08:34  【國際要聞】北韓今晨再射2枚短程彈道導彈，中美俄舌戰安理會

06/10/2022 07:50  《匯市走勢》聯儲局持續放鷹加息，美匯升1%，英鎊終止6連升

29/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２４億元，買恒生國企沽友邦

06/10/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】大摩降東方海外比重，大削中遠海控目標價逾四成

06/10/2022 11:37  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９７，港元一周拆息軟報１﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料恒指20天線附近有阻力 體品股宜候低部署
人氣文章

新聞>財經熱話

【坐穩龍頭】比亞迪9月交付量破廿萬輛　超越特斯拉成全球龍頭？
人氣文章

新聞>中國故事

【經濟失速】中國全年GDP保5.5%甚難 機構悲觀預測約3%
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「雷曼2.0」危言聳聽　新戰略禍福難料
人氣文章

娛樂情報

《明日戰記》破《寒戰II》紀錄成香港第一 古天樂望衝7000萬再創佳績
人氣文章

時事要聞

昨最高33.5℃ 史上最熱重陽 10月有兩天酷熱逾百年首現
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

阿Sa大讚：10年最Fit身型！阿嬌激減12公斤重回100磅美態巔峰！親證「喝水瘦身時間表」，一日8杯水，愈飲愈瘦、皮膚變好！
人氣文章

港女講男．妮洛

面對背叛陰影、徘徊在敏感與焦慮間：撞破伴侶婚內出軌，放下是有多難？
人氣文章

港女講男．妮洛

明知道對方是玩家，只要當下被用心溺愛，開心過便無悔？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
火鍋飲凍嘢，胸口不適兼無大便？濕滯表現！「猴頭菇無花果素湯」健脾去濕兼潤燥 新文章
人氣文章
經常口乾多尿，可能係糖尿？晚上睡覺嘴巴又乾又苦，或是這5種疾病信號！
人氣文章
哀莫大於無insight（下）：如何制止沒有自知之明的人走上極端之路？讚賞有無作用？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/10/2022 12:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/10/2022 12:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/10/2022 12:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/10/2022 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/10/2022
《午市前瞻》專家料恒指20天線附近有阻力 體品股宜候低部署
人氣文章財經熱話06/10/2022
【坐穩龍頭】比亞迪9月交付量破廿萬輛　超越特斯拉成全球龍頭？
人氣文章中國故事06/10/2022
【經濟失速】中國全年GDP保5.5%甚難 機構悲觀預測約3%
人氣文章中國故事06/10/2022
【經濟失速】動態清零付代價 中國經濟需重振 外企遷出要力挽
人氣文章大行報告06/10/2022
【大行炒D乜】富瑞點評地產股　一click就知道
人氣文章開市Good Morning06/10/2022
林家亨：北水回歸後港交所有望再借勢挾上　短線購買力充裕
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金