《午市前瞻》專家料恒指20天線附近有阻力 體品股宜候低部署

恒生指數半日收報18010，跌77點或0.43%，主板成交340.74億元。恒生中國企業指數報6181，跌42點或0.69%。恒生科技指數報3651，跌33點或0.91%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及友邦保險(01299);騰訊控股收報277.8元，跌1.2元或0.43%，成交11.4億元;阿里巴巴-SW收報83.6元，跌0.6元或0.71%，成交10.95億元;友邦保險收報70.25元，升0.05元或0.07%，成交7.74億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及京東集團-SW(09618);京東集團-SW收報207.4元，跌5.6元或2.63%，成交6億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及京東集團-SW。

(安踏體育網頁截圖)

李偉傑：本周宜留意美國就業數據



重陽節假日後的首個交易日，恒指大升1008點，惟今早略為回軟。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今天美國將公布首次申領及連續申領失業救濟金人數，而周五則公布9月非農就業數據，相信會影響聯儲局未來的加息取態。他估計，市場正觀望該兩項重要就業數據，部署上較審慎，以致今日港股早段未能延續上日升勢。他認為，若果該兩項數據較市場預期為差，將緩和市場對鷹派加息的不安情緒，對港股有一定幫助。



他預期，港股短線反彈阻力會在18200至18400，要突破20天線，需視乎資金會不會回流港股，以及RSI等技術指標能否轉強。



安踏待回至80元吸納



已停辦兩年的北京馬拉松周一(3日)宣布，今年將於11月6日恢復舉行。體育用品股上日升幅顯著，安踏(02020)、李寧(02331)漲10%；申洲(02313)更漲近14%。



李偉傑表示，恒指自5月開始大幅回調，雖然體品股表現優於大市，但目前市況未完全轉強，恒指尚未見底，體品股仍有可能受到拖累。他續指，北京馬拉松及世界盃等體育盛事均在11月舉行，現時未見資金大舉買入體品股，反映市場提前炒作的意欲不大。他建議投資者待今個月市況較振盪的時間過去，在11月再部署體品股。



李偉傑指，安踏一年前已實行變革，毛利及掌握客戶數據的情況有望改善，基本面正轉強，市盈率亦較同行的李寧低，可作中長線部署，買入價80元，目標95至98元。此外，他提到李寧的品牌效應較強，但公司估值偏高，現階段資金吸納體品股的動力不強，建議投資者待股價回至50至55元吸納，中長線目標80元。

安踏體育自今年3月以來大致維持在80至100元橫行。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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