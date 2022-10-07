潤泥料首三季盈利大減股價急插7% 水泥股全線受壓

華潤水泥(01313)發盈警，料今年首三季盈利顯著減少，集團之前中期盈利大跌也沒發盈警，故今日(7日)股價反應較大，半日急插7%，另一水泥股龍頭海螺水泥(00914)也跌4%。潤泥盈利持續倒退應主要受累內地樓市低迷，早前亦已有大行因此下調其目標價，股價今年雖已累跌逾三成且一向派高息，但業績不濟下恐股價繼續積弱。

(華潤水泥網頁截圖)

水泥產品成本升銷量降致純利大減 中期盈利已跌五成

華潤水泥公布，預期截至9月30日止9個月盈利將較去年同期顯著減少，純利下降主要原因為水泥產品單位銷售成本較去年同期上升，及產品銷售量較去年同期下降。

其實，華潤水泥業績倒退不令人意外，集團之前已公布今年中期盈利按年跌50.3%至18.05億元，營業額跌20%至161億元，綜合毛利減少47.4%至33.03億元，綜合毛利率減少10.6個百分點至20.5%，主要因水泥產品生產成本增加。首季純利也按年跌43.4%至7.3億元，營業額跌18%至69.77億元，毛利跌31.4%至16.6億元。不過，集團公布這兩次業績前都沒發盈警，現卻突發盈警兼沒提盈利大減多少，難免令市場憂慮。

(《開市Good Morning》節目截圖)

受累房產危機清零政策 內地上半年水泥產量減15%

值得一提，中國內地雖是世界最大水泥產地，但因樓市低迷拖累產量銳減，連帶全球水泥產量也下滑。《金融時報》近日報道，世界水泥協會(WCA)數據顯示，今年上半年全球水泥產量年減8%至19億噸，主要是因內地水泥產量大減。WCA執行長Ian Riley指，上半年內地水泥產量年減15%至9.77億噸，為近11年來新低，跌幅則是20多年來最大；近年內地掀起建設熱潮，水泥公司以為能供貨給大型基礎建設專案，結果房產危機和清零政策傷害業務。報道又指，內地官方數據顯示，4月以來每月新屋開工均較去年同期驟降逾40%。





匯證指房產需求降籲減持潤泥 大摩降目標價至6元





另外，匯證早前發表報告，表示最近更加看淡建築材料行業，料今年房地產需求將會下降三分之一，並料明年亦不會復甦。目前新政策更注重項目竣工，而非動工數目，估計未竣工面積最少相當於3年新動工面積，或對水泥和鋼鐵等新動工材料帶來更大的需求下降壓力。不期望第四季出現傳統旺季，因為內房開發商在6個月前購買的新土地處於近年最低水平。行業參與者將要接受新常態，即需求在去年的基礎上下降逾10%後，未來幾年最多保持平穩狀態，甚至有進一步下行風險。其中最不看好潤泥及鞍鋼(00347)，評級均為「減持」。

摩根士丹利則分別下調潤泥今年至後年的每噸毛利預測10%、20%及20%，以反映今年上半年情況以及第三季惡劣的天氣條件和低迷的建築需求可能導致價格疲軟，目標價由6.3元降至6元，惟仍予「增持」評級。

銀河證券：水泥需求恢復遜預期 惟基建可支撐後續需求

銀河證券稱，8月全國水泥產量1.88億噸，同比下降13.10%，較7月下降6.1個百分點，降幅有所擴大，主因是今年水泥需求恢復不及預期，水泥熟料庫存持續處於高位，各水泥企業生產動力不足，且今年多數地區夏季錯峰停窯時間延長，錯峰生產成為常態。

不過，銀河證券指，短期來看，基建端支撐後續水泥市場需求，基建投資持續加速，加快形成實物工作量，為後續水泥需求提供增量；長期來看，水泥需求雖有延續但並沒有消失，穩增長背景下，基建繼續發力，地產仍有恢復預期。

溫鋼城：內房問題拖累少一半生意 或跌至3.6元以下

另今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指華潤水泥業績差很正常，煤價高企對行業有影響，另內地有那麼多爛尾樓，供給水泥後也可能收不到錢，加上起少了新樓，就算搞再多專項債基建，料也少了一半生意，市場暫預期潤泥今年盈利倒退四成，明年也只反彈14%。雖然潤泥股息率達12%，就算減派息，預測股息率也有9%，但股價仍處下降軌，50天線一直向下移，現為4.4元，就算有反彈也很難升穿，反而應會跌穿10天線3.83元，惟3.6元以下應有較好支持。

潤泥半日跌7.07%收報3.81元，其他水泥股也受拖累，海螺水泥跌4.02%報26.25元，中國建材(03323)跌3.54%報6.27元，亞洲水泥(00743)跌1.15%報3.45元，西部水泥(02233)跌5%報0.76元，山水水泥(00691)跌2.01%報1.95元，金隅(02009)跌3.09%報0.94元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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