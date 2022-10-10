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【陶觀天下】美元強勁周期　英鎊動盪匯率

10/10/2022

　　美國就業數字持續強勁，失業率刷新低，美國經濟衰退的預期始終都沒有實現，讓美聯儲加息更有底氣，但美股已經進入間歇性崩潰的狀態，資本市場對此相當困擾；英國新首相推出的減稅方案野心勃勃，可是卻引發市場的廣泛質疑，英鎊匯率一瀉千里，以至於當局要緊急收回方案，新內閣才就任一個月，很有可能已經淪為跛腳鴨政府；美國的盟友沙特帶頭提議石油減產，環球通脹問題百上加斤，發達國家都得檢討過去的能源政策。新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

 

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

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