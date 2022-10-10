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《午市前瞻》美國打壓晶片對下游科企影響將現 中芯藥明低位可吼

10/10/2022

　　恒生指數半日收報17298，跌441點或2.49%，主板成交548.46億元。恒生中國企業指數報5916，跌158點或2.61%。恒生科技指數報3417，跌122點或3.46%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988)；美團收報162.7元，跌10.2元或5.9%，成交29.23億元；騰訊控股收報266元，跌4.6元或1.7%，成交19.37億元；阿里巴巴-SW收報79元，跌2.35元或2.89%，成交11.91億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及理想汽車(02015)；理想汽車收報76元，跌4.65元或5.77%，成交12.05億元。

 

(中芯國際裝頁截圖)

 

李偉傑：電動車、AI及無人駕駛等公司將受累


　　北水長假後回歸，即「湊巧」遇上美國商務部再將31間中國企業列入未經核實出口管制清單，包括記憶體大廠長江存儲等，以限制中國獲得先進芯片、開發超級電腦，以及製造先進半導體的能力。外交部回應指美國濫用出口管制，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。


　　華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，31間中資企業都不涉及在港上市公司，但低沉氣氛亦拖累港務股晶片股表現。他指，美國限制中國晶片發展除了影響晶片公司發展，多次打壓連帶下遊科技企業發展都會減慢，包括電動車、AI及無人駕駛等領域，相信之後對於相關公司及股份的影響將會逐漸浮現。


　　早市晶片股血流成河，華虹(01347)曾挫逾一成，上海復旦(01385)曾瀉逾兩成，反而龍頭中芯(00981)企硬最多只跌約5%。李偉傑指近期中芯走勢樂觀，亦有跑贏大市跡象，但大市氣氛低沉，華虹及復旦跌勢亦反映消息有待消化，建議中芯再回落至9月低位於約15.8元可以考慮。


藥明憂慮消除理應不會太差


　　晶片再遭打壓，但早前遭列入未經核實清單的藥明生物(02269)旗下無錫藥明生物技術，則獲放生剔除名單之列。至於另一仍在列的子公司能否跟隨脫離名單，以至藥明會否再受打壓，李偉傑指消息正面，亦對藥明業務有幫助，但今日上午股價高開低走轉跌逾2%，反映市場信心匱乏，但目前憂慮消除理應不會太差，認為再跌穿45元機會不大，建議45至46元位置可以考慮。


北水回朝沽壓不強


　　美國打壓消息，加上國慶假期內地零售市道欠佳，半日李寧(02331)跌逾9%為最差表現藍籌領跌消費類股份，恒指挫逾400點再度逼近17000大關。李偉傑指目前觀望氣氛濃厚，因美國9月份通脹數據以及二十大即將登場，令入市意欲減少。他提到港股今年多次反彈不久便告回落，亦削弱投資者意欲，預期恒指維持觀望17000點支持。


　　但李偉傑亦指出，北水回歸首日沽壓未算太強，主要是港股彈千點後亦回吐不少，現時距離北水暫停時的升幅亦只有約200幾點，變相北水出貨誘因不大。

 

中芯國際今早低開後逐步收復失地，惟臨近上午收市時仍跌約3%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

藥明生物今早高開後反覆下跌，上午收市跌近3%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2022 12:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/10/2022 12:39
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