美收緊對華芯片出口車股恐受累 比亞迪創半年低

汽車股近期表現甚弱，就算發布新車亦無法提振股價。最新又有美國收緊出口管制，限制中國獲得先進芯片的消息，除芯片股直接受打擊外，連帶電動車及無人駕駛等發展都會減慢，再加上近日多家券商唱淡內地車市，汽車股今日(10日)繼續受壓，其中比亞迪(01211)上周五(7日)再失守200元關口後，今早最多跌逾半成低見186.1元創半年低，收市仍跌4%，小鵬(09868)、吉利(00175)及長汽(02333)亦插逾半成。

(比亞迪網頁截圖)

美國限制對華芯片出口 電動車無人駕駛等恐受累

美國商務部再將31間中國企業列入未經核實出口管制清單，包括記憶體大廠長江存儲等，以限制中國獲得先進芯片、開發超級電腦，以及製造先進半導體的能力。美國限制中國晶片發展除影響晶片公司發展外，連帶電動車、AI及無人駕駛等領域發展都會減慢。

目前各主要汽車製造國正在競相發展無人駕駛技術，上世紀自詡為汽車大國的美國一度敗給日本，勢必不能再敗給中國，因此多方面打壓中國相關技術就成了關乎國家安全重要戰略。華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)戰略科技項目主任路易斯指，中國幾個大企業近年來對自動駕駛技術投入大量資金與人力進行開發，這是中國與歐美現有技術差距比較小的項目，比較有希望運用更多投資在短期內實現彎道超車。市場分析公司IHS Markit去年一份報告中指，到2030年無人駕駛汽車將佔中國網約車市場60%，產值達人民幣1.3兆，其中百度可能佔40%。





摩通：受困成本上漲競爭加劇等多因素 汽車股要看按月表現



不過，就算沒有美國限制對華晶片出口，汽車股近日也走弱。摩通發表報告指，汽車股走弱有多個因素，當中包括第二季產量因上海封城而受損、動力電池等成本上漲、業績表現遜預期、估值不吸引、銷售及競爭環境持續惡化，這些均持續拖累車股在第四季表現。除5、6月份銷售因上海解封後有所反彈外，其餘每月汽車銷售增長緩慢，即使內地於第二、三季推出刺激措施，但仍憂慮第四季表現低於季節性趨勢。投資者應著重汽車按月表現，並非按年表現，這將更具指標性，因去年下半年芯片短缺造成低基數效應。



摩通又指，據最近渠道考查以及考慮到競爭環境，相信蔚來(09866)、廣汽(02238)和比亞迪仍然是積壓較多訂單、盈利能見度高於同行的車企，另需提防吉利(00175)和長汽等，短期內可能會繼續橫行整固。即使車股目前估值低殘，若無盈利支撐，不代表可買入。踏入第四季，要留意第三季業績表現，即使投資者計入前景走弱預期，但相信市場將繼續對車股作出盈利下修舉動，而11月18日至27日的廣州車展不單有更多新車推出，亦要留意電動車潛在減價可能。摩通將比亞迪目標價由410元降至275元，評級「增持」；長汽目標價由12.5元降至10.5元，評級「中性」。

建銀國際：晶元短缺續困擾行業 利潤率明年次季前難恢復

另外，建銀國際近日發表內地汽車行業報告，指中國汽車市場短期面臨挑戰，維持對今年餘下時間車市的謹慎看法，對第三季的看法較第四季更為謹慎。儘管內地新冠防疫措施已不那麼嚴格封鎖，以及為跨省旅行和物流提供更大靈活性，但預計要在今年10月之後才會出現實質性改善，最早在明年第二季度完全恢復。



建銀國際又指，基對內地汽車製造商今年第二季時定下過於樂觀的目標，這次在設定季度和年度產銷目標時採取更加務實和謹慎態度，預計內地汽車代工製造商將給經銷商留出足夠的喘息空間，以管理庫存和銷售策略，而晶元短缺繼續困擾行業，利潤率在明年第二季前不太可能恢復。雖然預期11至12月旺季可能會出台更多支持性政策，市場情緒強勁，但全球供應鏈問題仍未解決，難以支持進口汽車的新車利潤率。

大華繼顯仍籲買入惟狠劈比亞迪小鵬等目標價 惟安信國際看好吉利長汽比亞迪

此外，大華繼顯雖維持比亞迪、小鵬及理想(02015)「買入」評級，但分別將目標價由490元、153元及233元下調至340元、103元及176元。



安信國際則看好自主混動車替代合資燃油車的長期邏輯，表示短期關注新一代混動技術落地且混動新車型多的車企，包括吉利、長汽、比亞迪等。政策要求使得傳統車企油耗壓力逐漸加大，混動是傳統自主車企向新能源車企過渡的最佳方案。混動車相較燃油車優勢大，對龐大存量燃油車市場將形成明顯替代效應。



內地9月汽車消費指數升至92.1 料本月購車需求續增



內地車市雖遭券商看淡，但近期行業數據不算太差。中國汽車流通協會發布最新一期「汽車消費指數」顯示，2022年9月汽車消費指數為92.1，高於上月。從構成汽車消費指數的分指數看，2022年9月需求分指數為85.4，高於上月，預期10月購車需求會有所增長。另中國汽車工業協會根據重點企業周報數據推算，2022年9月汽車銷量251.9萬輛，環比增長5.7%，同比增長21.3%；2022年1至9月汽車銷量1937.9萬輛，同比增長3.9%。乘聯會數據則顯示，初步統計9月全國乘用車市場零售190.8萬輛，同比去年增長21%，較上月同期增長2%。

比亞迪今日再跌3.9%收報189.8元，連跌3日，累積跌幅9.53%。小鵬亦跌6.8%報37.7元，上周五突插一成半的理想則跌3.53%報77.8元，蔚來跌2.59%報109.1元。吉利跌5.87%報10.26元，長汽跌6.47%報7.66元，廣汽跌1.45%報5.44元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此







其他汽車股相關新聞：

《行業數據》乘聯會：９月乘用車零售同比增２１％至１９０萬輛

《汽車新勢力》小鵬Ｇ９通過自動駕駛封閉場地測試，為國內首個

吉利（１７５）：９月總銷量按年增２６％至１３萬部

《駐滬專電》比亞迪擬擴建上海工廠，但不增加鋰電池產量

比亞迪拉美交付首批純電動半掛牽引車，搭載自研磷酸鐵鋰電池





【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看