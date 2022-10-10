【專訪】陶冬：英國驚悚時刻 小心危機冒升（有片）

新官上任三把火，卻栽了大跟頭，說的就是新英揆卓慧思（Liz Truss，也譯作特拉斯）的減稅大龍鳳。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，英國激進的財政刺激政策，與激進的貨幣緊縮政策迎頭相撞，催生出金融市場的恐慌。

他分析，卓慧思政府的財政方案激起巨大風波，原因有三。首先，卓慧思組成的內閣幾乎全是新人，不少是她的密友，幾乎都沒有執政經驗，對市場反應無法作出適當的風險預判。其次，卓慧思及其夥伴們思想激進，有著強烈的反金融市場情緒，根本不主張救護市場。這樣延誤了政策應對，幾乎釀成大禍。最後，英格蘭銀行原本在縮表上非常積極，也表達了不惜代價抗通脹的決心，但是一旦市場出現系統性風險，還是要出手拯救的，這樣出爾反爾有損央行的信譽。

他表示，全球央行暴力加息，已經令金融環境全面惡化，此時市場承受意外風險的能力大大下降。在此敏感時期，英國一腳踩剎車、另一腳踩油門，帶來了英債英鎊的暴跌，而且幾乎觸發了系統性金融風險，直至卓慧思政府收回部分減稅措施。

他強調，雷曼事件爆發，既有金融環境承壓不斷上升的深層次原因，也有美國財政部人為政策失誤的突發性因素。英國的驚悚時刻提醒投資者，危機往往在意外中突然升起。

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