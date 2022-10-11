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【虛幣世界】加密貨幣微跌，市場靜候通脹數據

11/10/2022

　　隔晚美股輕微低走，惟納指再創年內新低，市場靜候周四公布的美國通脹數據，而市場普遍預計聯邦公開市場委員會將連續第四次將利率提高 75 個基點，加密貨幣方面則普遍低走，比特幣於下跌至19000美元關口，而以太幣則低於1300美元水平。


　　傳奇對沖基金經理Paul Tudor Jones更改了他之前對比特幣的看漲態度，稱他對加密貨幣僅有「少量分配」。他認為目前比特幣技術指標僅是中性，因為BTC的每日14天相對強弱指數為44， BTC 的交易價格也略低於其20天移動平均線19383 美元，鏈上數據似乎也呼應了目前中立的情緒。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19033.67元(美元．下同)，跌0.51%(24小時比較．下同)；以太幣現報1279.04元，跌0.85%；艾達幣報0.3936元，跌1.87%；瑞波幣報0.4968元，升0.59%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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