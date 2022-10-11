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【新冠肺炎】李家超：「0+3」實施後入境人數增三成　惟輸入個案增兩倍

11/10/2022

　　行政長官李家超行會前表示，實施檢疫措施「0+3」後，入境人數上升，10月在機場出入境人數相較8月上升25%至30%，入境人數增加約三成，而非港人及內地人更上升八成。本港亦陸續舉辦不同盛事，包括剛舉行的世界桌球大師賽，又祝賀傅家俊勇奪佳積。本港下個月亦將舉辦國際金融領袖投資峰會、維港渡海泳及公益金百萬行等，放寬檢疫措施後運作大致暢順，不少人回港探親，社交距離措施放寬後，食肆12人一枱、酒吧6人一枱，社會氣氛良好，飲食界表示生意將上升2至3成，經濟活動開始復甦。

 


輸入個案增約兩倍

　　
　　李家超又指，實施「0+3」後，確診數字約3500至4500宗，周末約4900宗，輸入個案由200宗以下，近期上升至300宗，增加約兩倍，機場入境人數亦增加超過兩倍，比例相當大，須留意社區的變異病毒株等不確定因素。李家超表示，社區上不守規的情況持續，出現假「免針紙」，約150人不守強檢通告，影響防疫成效。他又指，放寬酒店檢疫是相當大的轉變，會留意數據變化及疫情變化，繼續努力放寬最大活動空間，包括民生活動及經濟活動。　


不比較星港防疫

 


　　李家超指，不比較香港與新加坡的防疫政策差異，指兩地有不同的醫療制度及文化，亦不能忘記病毒未離開本港，政府要按香港實際情況決定實施措施，以最少代價達到最大效果。他又指，政府同時爭取與內地及外地通關，兩者並非排斥，若能管控本港疫情，商討通關的基礎就會更強。


23條立法研究須充分全面


　　香港政府近日向立法會提交新立法議程，原本列在議程中的《基本法》第23條立法被刪去，意味今年不會啟動立法，除非之後再有修訂。李家超回應指，23條立法是憲制責任，《基本法》講述得相當清楚，而《港區國安法》亦列明23條應盡早立法，這是政府一向的立場，但更重要的是立法要真正有效。　　　


　　李家超表示，國家安全的風險千變萬化，加上地緣政治的急促惡劣變化，有很多手段過往難以想像作為武器攻擊其他國家，危害他國國家安全，因此在23條立法方面，須有效及能夠處理極端情況，強調法律研究要充份和全面，審慎現時國際形勢變化出現的某些手段，希望能夠避免漏洞。

 

撰文：經濟通採訪組

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