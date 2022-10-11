《午市前瞻》美方多動作應無關二十大 新東方審計底稿受阻影響廣

恒生指數半日收報16948，跌268點或1.56%，主板成交502.76億元。恒生中國企業指數報5770，跌109點或1.87%。恒生科技指數報3298，跌100點或2.96%。



恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988);美團收報150.9元，跌10.4元或6.45%，成交34.71億元;騰訊控股收報255.8元，跌8元或3.03%，成交30.06億元;阿里巴巴-SW收報76.55元，跌2.15元或2.73%，成交13.76億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

(新東方網頁截圖)

連敬涵：會計底稿檢查更關注中方會否阻撓

新東方(09901)表示，美國證交會(SEC)指其會計審計底稿無法進行全面檢查或調查，為SEC來港審計底稿後首次出現阻礙。國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，現時不能排除會有其他中概股出現問題，因美國以遏抑中國為大前提下，中概股等其他方方面面都會陸續出招。他指，SEC來港檢查會計底稿多日都未有再出現消息，關注期間會否出現任何阻礙，尤其來自中方阻撓，比起新東方個別事件更為關鍵。



上周五先有31間中企被列未經核實清單，今日再有新東方出事，但連敬涵指出美方連環出招亦未必與二十大將至有關，近來有關二十大因素主要都是市場憧憬，包括放寬防疫的預期，但若好消息未如預期出現，中港股市場亦有更大機會試底。

16800難講支持因美國CPI未公布

二十大召開前夕，官媒《人民日報》連續兩日發文支持中國的動態清零政策，最新文章指「動態清零」可持續而且必須堅持，這是穩定經濟和保護生命的關鍵，強調「疫情防得住，經濟才能穩得住，人民生活才能平平安安，經濟社會發展才能平穩健康」，外界解讀為中國不太可能在二十大結束後便立即放寬防疫規定。



美團(03690)領頭餐飲股及零售股捱沽，上午盤中最多跌9%，跌穿150元後稍見支持，連敬涵指美團連日急挫主要為「追跌」，因早前騰訊(00700)及阿里(09988)已先後試底，剩下美團強勢維持5月位置，故現時趁勢調整，估計尚有回落空間。若外圍貨幣政策維持鷹派，大市未見底，美團有可能再試年內低位至100元，150支持力亦極受大市氣氛左右。



大市方面，連敬涵補充指，本周即將公布的美國9月份CPI將影響恒指後市去向，故穿17000後，16800有否支持目前難講，下個支持位先看16500。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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